«راية القابضة» تسعى لتحويل « مراكز الاتصالات» إلى كيان عالمى

قال مدحت خليل، رئيس شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إنها تسعى إلى تحويل شركتها التابعة «راية لخدمات مراكز الاتصالات» إلى كيان عالمى فى مجال التعهيد ومراكز الاتصالات.

ووقعت راية لخدمات مراكز الاتصالات أمس عقود استحواذها على %85 من أسهم شركة الخليج لخبرات العملاء «Gulf CX» بقيمة تقدر بنحو 12.2 مليون دولار، وحضر مراسم التوقيع كل من مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة، و أحمد رفقى، الرئيس التنفيذى لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، ورامى سويس، العضو المنتدب لشركة «Gulf CX».

وأضاف خليل- فى كلمته خلال مؤتمر صحفى عقد على هامش حفل توقيع عقود الاستحواذ أمس بدبى – أن خطة وضع «راية لخدمات مراكز الاتصالات» على طريق المنافسة العالمية، سيبدأ عبر التوسع فى كل من السوق الأمريكية والسوق الخليجية وتحديدًا السعودية.

وأوضح أن شركته تدرس سبل التوسع فى السوق الأمريكية خلال الفترة المقبلة، من خلال دراسة عدة فرص استثمارية، مشيرًا إلى أن خطة التوسع ستشمل أيضًا التعمق فى السوق السعودية، من خلال تواجد شركة «Gulf CX» فى تلك السوق.

وأشار إلى أن «Gulf CX» تعد من الشركات الرائدة فى منطقة الخليج العربى، موضحًا أن الاستحواذ عليها سيضع قدما ثابتة لـ «راية» فى تلك المنطقة.

رفقي: الاستحواذ بداية التوسع الحقيقى فى السوق الخليجية

من جانبه، قال «رفقي» إن عملية الاستحواذ على «Gulf CX» تهدف إلى توسيع أنشطتها وزيادة حصتها السوقية فى منطقة الخليج العربى بوجه عام والمملكة العربية السعودية بوجه خاص.

وأضاف – فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى – أن «راية لخدمات الاتصالات» ستُكمل عملية الاستحواذ على %100 من أسهم «Gulf CX» خلال عامين، مشيرًا إلى أن المفاوضات استغرقت نحو 6 شهور حتى تم الاتفاق بين الطرفين.

وتابع : «من خلال عملية الاستحواذ على «Gulf CX» ستوسع راية نطاق خدماتها المقدّمة للشركات العالمية والإقليمية والمحلية، وتحديدًا فى قطاعات الصحة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والنقل والأغذية، فضلًا عن القطاع المالى والمصرفى.

وقال «سويس» الرئيس التنفيذى ومؤسس «Gulf CX» إن دخول راية لمراكز الاتصالات لهيكل ملكية «Gulf CX» سيضمن للأخيرة الفرصة فى التوسع وتقديم خدمات جديدة فى أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف – فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى – أن شركته التى تخدم أكثر من 40 عميلًا من مختلف القطاعات فى 10 دول حول العالم، ستستغل خبرات «راية» فى خدمات الكول سنتر والتعهيد لإضافتها فى الأسواق التى تتعامل بها وهى البحرين والسعودية.

وأوضح أن هناك خطة لتوسع الشركة بالتعاون مع شركة راية، تستهدف التعمق فى السوق السعودية عبر زيادة الإمكانيات المتاحة والخدمات المقدمة للعملاء.

وأكد أن شركته سجلت إيرادات بنحو 5.5 مليون دولار فى عام 2020 بينما تستهدف تسجيل إيرادات بنحو 10 ملايين دولار فى نهاية عام 2021.