راية القابضة تستهدف تصدير توك توك بياجيو

أحمد عوض كشف مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة، عن الخطط المستقبلية لشركته الخاصة بتصنيع منتجات بياجيو اﻷيطالية محليًّا، من خلال تعميق نسب المكون المحلي والوصول إلى معدلات 40%، كاشفًا أن "راية القابضة" تستهدف تصدير منتجاتها…

أحمد عوض





كشف مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة، عن الخطط المستقبلية لشركته الخاصة بتصنيع منتجات بياجيو اﻷيطالية محليًّا، من خلال تعميق نسب المكون المحلي والوصول إلى معدلات 40%، كاشفًا أن “راية القابضة” تستهدف تصدير منتجاتها إلى مختلف اﻷسواق المجاورة.

وأوضح المهندس أسامة زكي، العضو المنتدب لشركة راية للتصنيع المتطور، “أن اختيار شركة بياجيو الإيطالية جاء بناء على دراسة متأنية لمتطلبات السوق المصرية مع الأخذ فى الاعتبار أن يتوافق المنتج مع أعلى معايير الأمان لمستخدمى وسائل النقل الخفيف مع تحقيق أعلى معدلات التوافق بيئيًّا ومعايير الجودة والخدمة الشاقة، بتكلفة تشغيلية منافسة وفقًا للمعايير الأوروبية”.

وأكد أن فريقًا متخصصًا من شركة بياجيو الإيطالية قام بتصميم خط الإنتاج لمصنع شركة راية للتصنيع المتطور، بما يتوافق تمامًا مع متطلبات شركة بياجيو الإيطالية؛ للتأكد من تحقيق كل معايير الجودة والأمان أثناء عمليات التجميع المختلفة، وذلك على مساحة 10 آلاف متر مربع.

وأضاف أن “راية” ستقوم بتوفير عروض تمويلية متعددة موجهة للشباب بأقساط وشروط ميسرة للتقسيط، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تستوعب 80 ألف توك توك سنويا، ومن المتوقع أن تصل الأرقام وفقا لدراسات السوق إلى 120 ألف مركبة بحلول عام 2020.

ولفت إلى أن فريقًا من المهندسين والفنيين قام بإتمام الدورات التدريبية اللازمة لإتمام عمليات التجميع وتقديم خدمة ما بعد البيع فى مصانع شركة بياجيو بإيطاليا والهند، وسوف يسهم مصنعنا في خلق 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري بحلول عام 2020، مضيفًا أن الشركة ستعمل على توافير كل خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار الأصلية بمختلف المحافظات.

يذكر أن شركة راية للتصنيع المتطور تعد شركة حديثة أسستها راية القابضة للاستثمارات المالية، مطلع العام الحالي، على أن يكون التمويل الذاتي في حدود 60 مليون جنيه والحصول على قرض ائتماني في حدود 40 مليون جنيه، بإجمالي استثمارات في حدود 100 مليون جنيه.

وتمتلك شركة بياجيو الإيطالية خبرة تصل إلى أكثر من 130 عامًا في مجال تصنيع وتجميع المركبات الخفيفة بشتى أنواعها من دراجات بخارية ومركبات نقل ركاب وبضائع ثلاثية ورباعية العجلات تعمل بالوقود أو الطاقة الكهربائية، ويمكن تجهيزها للعديد في المشاريع الخدمية وتتحقق بها أعلى معدلات الأمان والجودة والخدمة الشاقة والتوافق مع البيئة وفقًا للمعايير الأوروبية، كما تمتلك 6 مصانع منتشرة في والصين والهند وإيطاليا وفيتنام، فضلًا عن 7 مراكز للأبحاث والتطوير. باعت مجموعة بياجيو 176،800 سيارة تجارية في جميع أنحاء العالم عام 2017، مقابل صافي مبيعات بقيمة 391،9 مليون يورو. بياجيو هي الشركة الرائدة في السوق الهندية بقطاع البضائع، بحصة سوقية تبلغ 48.8%.