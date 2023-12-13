«راية القابضة» تستحوذ على حصة «المصري الخليجي» في «أسطول للنقل البري»

كشف حسام حسين، الرئيس التنفيذى للقطاعات المالية لمجموعة «راية»، أنها استحوذت على حصة البنك المصرى الخليجى فى شركة أسطول للنقل البرى البالغة %27.69 وذلك تأكيدًا لما نشرته «المال» فى 31 أغسطس 2023.

وأضاف «حسين» -فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن «راية القابضة» نجحت فى رفع حصتها فى «أسطول» إلى %90 بدلًا من %62 مفضلًا عدم الإفصاح عن قيمة الصفقة فى إطار اتفاق سرية البيانات.

يُذكر أن «المال» كشفت فى عددها الورقى بتاريخ 31 أغسطس الماضي، عن اعتزام «راية القابضة» رفع حصتها فى «أسطول للنقل البرى» إلـى %90 وهو ما أكدته الشركة فى بيان رسمى للبورصة، موضحة اعتزامها الإفصاح عن هذا الشأن حال إتمام عملية المفاوضات والحصول على الموافقات الرقابية والإدارية الخاصة بهذه الصفقة.

وأوضح «حسين» أن شركته لديها إستراتيجيتها التى تهدف لتعزيز تابعتها “أسطول”، وذلك عقب تحقيقها معدلات نمو كبيرة فى إيراداتها وأرباحها.

وأكد أن “راية القابضة” ستعمل على دعم “أسطول للنقل البري” عبر دراسة خطة للهيكلة لزيادة فرص النمو واستغلال موقعها الإستراتيجى فى قطاع النقل والخدمات اللوجستية فى مصر والشرق الأوسط.

وبلغت إيرادات «أسطول للنقل البرى» فى أول 9 أشهر من 2023، نحو مليار جنيه، مقارنة بـنحو 465 مليونا بنفس الفترة من 2022، بزيادة قدرها %115.

وسجلت «اسطول» صافى ربح بلغ 35 مليون جنيه فى النصف الأول من 2023 بنمو قدره %191.6 وذلك وفقاً لآخر أرقام معلنة.

فيما أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، خلال أول 9 أشهر ارتفاع أرباحها بنسبة %72.31 لتسجل 489.2 مليون جنيه، مقارنة بنحو 283.9 مليون بنفس الفترة من العام الماضي، كما زادت إيراداتها إلى 22.65 مليار، مقابل 14.1 مليار.

ويبلغ رأسمال «راية القابضة» نحو 1.071 مليار جنيه، موزع على 2.143 مليار سهم، وفقًا لآخر نموذج إفصاح مرسل للبورصة المصرية فى أكتوبر الماضى، وتأتى «الفرعونية للاستثمار العقاري» على رأس أكبر المساهمين بها بنسبة %26.5 يليها مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة، بنحو %18.4 ثم Financial holding بنسبة %12.05 وأشرف خير الدين بـحوالى %10.8 وTriagle Energy International بـ%7.9 ومنى محمود بـ%5.7 والباقى أسهم حرة التداول.