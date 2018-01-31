راية القابضة تستثمر 400 مليون جنيه فى النقل والتمويل والأغذية

❏ تسعى لاقتراض 50 مليونا لمصنع «النقل الخفيف»أحمد علىتسعى شركة «راية القابضة» لضخ استثمارات تقدر بقيمة 400 مليون جنيه خلال عام 2018، وذلك عبر شركاتها التابعة فى أنشطة التمويل متناهى الصغر، ووسائل النقل، ومصنع الأغذية.وقال حسام حسين، مدير القطاع المالى بشركة راية القابضة

❏ تسعى لاقتراض 50 مليونا لمصنع «النقل الخفيف»

أحمد على

تسعى شركة «راية القابضة» لضخ استثمارات تقدر بقيمة 400 مليون جنيه خلال عام 2018، وذلك عبر شركاتها التابعة فى أنشطة التمويل متناهى الصغر، ووسائل النقل، ومصنع الأغذية.

وقال حسام حسين، مدير القطاع المالى بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن شركته ستستثمر خلال عام 2018 الحالى نحو 400 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه بنشاط التمويل متناهى الصغر عبر مجموعة «أمان» التابعة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن شركته ستضخ نحو 100 مليون جنيه فى نشاط «النقل»، موضحًا أن شركته ستضيف خطوطا إنتاجية لمصنع «السيارات» بقيمة 70 مليونًا، بجانب المصنع القائم الذى قامت بشرائه بقيمة 30 مليونًا.

وأوضح مدير القطاع المالى بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن شركته تسعى لاقتراض نحو 50 مليون جنيه من أحد البنوك – رفض الإفصاح عنها- لتمويل تكلفة تجهيز مصنع السيارات «النقل الخفيف».

وتابع قائلا: إن سياسة «راية» الاستثمارية تقوم على الاعتماد على مواردها الذاتية بنسبة %50 من إجمالى تكلفة المشروع الذى تنفذه، فيما تدبر الـ%50 الأخرى من مواردها الذاتية.

وأكد حسين أن «راية القابضة» على وشك الانتهاء من عملية توقيع عقود الشراكة الفنية مع إحدى شركات النقل الخفيف الأوروبية، تمهيدًا لنقل الخبرات الفنية لتصنيع وسائل النقل الخفيف من «الدراجات – التوكوك» فى مصنع «راية» بمصر.

وعن مصنع الأغذية، أشار إلى أن شركته ضخت نحو 115 مليون جنيه منذ الاستحواذ على الشركة الغذائية «مصنع السادات»، موضحًا أن شركته ستفتح اعتمادا مستنديا من قبل أحد البنوك بقيمة 50 مليون جنيه؛ لشراء خط إنتاج جديد للمصنع.

يذكر أن «راية القابضة» حققت صافى ربح قدره 87.869 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية من العام الحالى، مقارنة بـ64.374 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

ويبلغ رأسمال «راية» 504.5 مليون جنيه موزعة على 100.9 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوزيع والتجزئة والدفع الإلكترونى، والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى.