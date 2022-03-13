راية القابضة ترفع رأسمال شركتين تابعتين بقيمة 150 مليون جنيه

راية القابضة تفصح عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأسمال شركات تابعة أبرزها راية فودز

وافق مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية بجلسته المنعقدة 10 مارس الجارى على زيادة رأسمال شركتين تابعتين بقيمة 150 مليون جنيه.

وقالت راية القابضة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأسمال المدفوع لشركة راية للتوزيع بقيمة 100 مليون جنيه، بينما وافق على زيادة رأسمال راية فودز بقيمة 50 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال الحالى لشركة راية للتوزيع 320 مليون جنيه من المقرر زيادتها إلى 420 مليون جنيه، بينما يبلغ رأسمال راية فودز 290 مليون جنيه سيرتفع إلى 340 مليون جنيه.

وقالت راية إن هذه الزيادة تأتى فى إطار دعم تمويل الأنشطة التوسعية والاستثمارية وتمويل رأس المال العامل فى الشركات التابعة.

راية القابضة تعيد هيكلة ثلاث شركات تابعة فى مجال تكنولوجيا المعلومات

مدحت خليل رئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية

فى سياق متصل ، وافق المجلس على نقل ملكية 3 شركات تابعة هم : راية نت ورك باور ،راية للشبكات،راية لخدمات مراكز البيانات إلى شركة أخرى تابعة غير مقيدة “راية للنظم“.

وفسرت الشركة هذه الهيكلة الداخلية برغبتها فى تعزيز موقعها الريادى فى قطاع الخدمات التكنولوجية والرقمية بمصر والشرق الأوسط.

وتعمل راية القابضة فى كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر وبولندا ونيجيريا وتنزانيا، وتضم أكثر من 11 ألف موظف، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ عام 2005 ( مؤسسة 1990).

وتضم راية عشر شركات تابعة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات.

كما تعمل فى مجالات، المباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكتروني.

وتخارجت راية خلال الفترة الماضية من عدة شركات تابعة ، كما باعت حصصا فى شركات أخرى فى إطار إعادة هيكلة لمجموعة شركاتها، كما رفعت حصتها مؤخرا فى شركة مكرونة بولندية.

ففي 4 مايو الماضي أفصحت راية عن توقيع عقد بيع شركتها التابعة “بريق لتقنيات الصناعات المتطورة”، إلى شركة انترو لإدارة المخلفات وإعادة التدوير القابضة بقيمة إجمالية قدرها 490.7 مليون جنيها.

كما وافقت فى 20 أبريل الماضى على بيع حصتها فى شركة أسطول المتخصصة فى النقل البرى إلى شركة باراديم لوجيستكس المحدودة بقيمة إجمالية قدرها 266.5 مليون جنيه.

راية القابضة تشترى حصة فى مكروني بولسكي البولندية بقيمة 820 ألف دولار

وأفصحت راية فى 25 نوفمبر الماضى ، على موافقة حكومة البولندية لشراء حصة إضافية تعادل 4.99% من أسهم شركة مكروني بولسكي بقيمة إجمالية قدرها 820 ألف دولار تقريبا.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة آنذاك، إن شركة مادوفا التابعة حصلت على الموافقات اللازمة وتم تنفيذ الصفقة في بورصة وراسو البولندية.

وكان مجلس إدارة راية قد فوض شركة مادوفا في 22 يونيو الماضي لشراء الحصة المشار إليها فى مكروني بولسكي واستيفاء كافة الإجراءات اللازمة لعملية الاستحواذ في بولندا.

وتعمل شركة مكروني بولسكي في مجال انتاج المعكرونة المصعنة آليا، وهى شركة مدرجة فى بورصة وارسو، وتستحوذ راية على 19.39 % من أسهمها بطريقة غير مباشرة عبر شركة مادوفا ( ارتفعت تلك الحصة بعد العملية إلى 24.38%).

ومن المقرر أن تشارك راية اكتتاب مرتقب لزيادة رأسمال شركة مكرونى بولسكى بغرض تمويل خطط التوسعات الجديدة للشركة.

وستبلغ مساهمة مادوفا فى الاكتتاب إلى 2.1 مليون دولار، وتتوقع الشركة أن يعود هذا المبلغ بالنفع على المساهمين فى صورة عوائد مالية أكبر على المدى القريب والمتوسط .

تحول أداء الشركة للربحية بقيمة 541 مليون جنيه فى عام 2021

راية القابضة للاستثمارات

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة راية القابضة تحولها للربحية بقيمة 541.3 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بخسائر بلغت 45.6 مليون جنيه خلال العام السابق 202.

وكشفت نتائج الشركة المجمعة المرسلة للبورصة الأحد، ارتفاع إيراداتها إلى 16.8 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 10.7 مليار جنيه خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 13.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بتكاليف بلغت 8.77 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم، تحولها للربحية بقيمة 445.7 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بخسائر بلغت 115 مليون جنيه خلال عام 2020.

وأعلنت راية القابضة فى 3 يناير الماضى عن توزيع أرباح نقدية جديدة على المساهمين بقيمة 0.06 جنيه للسهم بدء صرفها 18 يناير الماضى.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى (المصدر والمدفوع)، 1.07 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم .

ويتوزع هيكل ملكيتها، بين عائلة مدحت خليل رئيس الشركة ، وعائلة الطويل ، وشركة الاستثمارات القابضة العالمية المحدودة، وآخرين وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.