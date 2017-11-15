راية القابضة ترفع أرباحها إلى 32.3 مليون جنيه

مصطفى طلعت صعدت الأرباح الربعية لشركة "راية" القابضة للاستثمارات المالية، 42.9%، مدعومة بزيادة الإيرادات. وقالت الشركة، في إفصاحها للبورصة، اليوم الأربعاء، إنها حققت أرباح بقيمة 32.3 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر من يوليو إلى ستبمر الماضي، مقابل 22.6 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2016. وقفزت إيرا

مصطفى طلعت

صعدت الأرباح الربعية لشركة “راية” القابضة للاستثمارات المالية، 42.9%، مدعومة بزيادة الإيرادات.

وقالت الشركة، في إفصاحها للبورصة، اليوم الأربعاء، إنها حققت أرباح بقيمة 32.3 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر من يوليو إلى ستبمر الماضي، مقابل 22.6 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2016.

وقفزت إيرادات “راية القابضة” إلى 1.7 مليار جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقابل 1.57 مليار جنيه، بالربع المماثل من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم المجمعة، للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، ارتفعت الأرباح 36.5% إلى 558.9 مليون جنيه، مقابل 113.8 مليون جنيه الفترة المقارنة.