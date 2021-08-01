«راية القابضة» تدرس مع «الأهلى المصرى» دخول شركاء جدد فى هيكل ملكية «أمان»

كشف مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية – التى تمتلك %76 من أمان القابضة- أنها تدرس مع شريكها البنك الأهلى المصرى إمكانية دخول مستثمرين جدد فى هيكل ملكية «أمان»، خلال الفترة المتبقية من 2021.

وأضاف «خليل» أن هناك اهتمامًا من عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية بالدخول فى هيكل ملكية «أمان» خلال الفترة المقبلة.

كانت «راية القابضة للاستثمارات المالية» أعلنت أبريل الماضى، فى إفصاح للبورصة المصرية، عن تنفيذ البنك الأهلى المصرى عرض الاستحواذ على %24 من شركة أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 480 مليون جنيه، تُمثل 9 ملايين سهم، بمتوسط سعر 53.33 جنيه للسهم.

رئيس مجلس الإدارة: الخيارات متاحة سواء بالطرح فى البورصة أو البيع المباشر للمستثمرين

وأوضح «خليل»، أن كل الخيارات متاحة سواء عبر طرح حصة من أسهم «أمان القابضة» فى البورصة المصرية، أو البيع المباشر للمستثمرين، مثل صفقة بيع %24 من أسهم أمان للبنك الأهلى المصرى.

وأشار خليل إلى أن معدلات النمو التى سجلتها «أمان» فى محفظتها الاستثمارية خلال العام الحالى دفعت العديد من المؤسسات للاهتمام بالتواجد وشراء حصة بها، علمًا بأنها تستهدف معدلات نمو تصل إلى %50 سنويًا على مدار 5 أعوام مقبلة.

وحققت مجموعة «أمان القابضة» للخدمات المالية غير المصرفية معدلات نمو سنوية كبيرة بلغت %50 فى محفظة أنشطة التمويل متناهى الصغر والتمويل الاستهلاكى خلال العام الحالى، لتصل الى مستويات 3 مليارات جنيه.

ولفت إلى أن «أمان» حصلت على رخصة الشركة القابضة مؤخرًا، وتمتلك تحت مظلتها حاليًا شركات أمان للتمويل متناهى الصغر، وأمان للخدمات المالية، وأمان للدفع الإلكترونى، إضافة إلى كيانين تحت التأسيس، وهما أمان للتوريق، وأمان للتمويل الاستهلاكى.

يذكر أن «المال» انفردت بخبر رفع رأسمال «أمان» إلى 615 مليون جنيه بزيادة تقدر بنحو 240 مليون جنيه، وأنه سيتم استغلال تلك الزيادة فى شركات أمان الـثلاث القائمة، وهى أمان للدفع الإلكترونى، وأمان للخدمات المالية، وأمان للتمويل متناهى الصغر.

وسجلت «راية القابضة» صافى ربح مجمع قدره 35.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 الحالى، مقابل خسائر بلغت 68.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 4.03 مليار جنيه خلال الربع الأول، مقارنة مع 2.36 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتأسست راية القابضة عام 1990، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ عام 2005، وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.

وتضم راية القابضة 10 شركات تابعة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات، والمبانى الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية.