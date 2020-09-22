«راية القابضة» تدرس طرح حصة من «أمان جروب» بالبورصة فى 2021

تدرس شركة راية القابضة للاستثمارات المالية فى الأسابيع القليلة المقبلة ملف طرح حصة من أسهم شركتها التابعة «أمان جروب» فى البورصة الرئيسية خلال عام 2021.

وكشف حسام حسين، رئيس القطاع المالى بشركة راية القابضة، أن معدلات النمو القوية التى حققتها «أمان جروب» فى الأشهر الماضية ساهمت فى تسريع خطة الطرح بالبورصة، موضحاً أن «أمان» اقتربت من تسجيل حجم أعمال يؤهلها لتسجيل قيمة سوقية كبيرة.

يذكر أن شركة راية القابضة للاستثمارات المالية أعلنت فى يناير الماضى تأكيداً لما نشرته «المال»، إطلاق شركة أمان جروب برأسمال 375 مليون جنيه فى إطار عملية إعادة الهيكلة الداخلية لمجموعة شركات تابعة تعمل فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وأضافت أن عملية الهيكلة تمت بعد حصولها على كل الموافقات الرقابية والحكومية المطلوبة لإتمام الهيكلة وشركات تابعة نقل الأسهم.

وتشمل عملية إعادة الهيكلة دمج 3 شركات تابعة لراية القابضة، هى أمان لخدمات الدفع الإلكترونى، وأمان للخدمات المالية، وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك تحت مظلة «أمان جروب».

وأضاف حسام حسين لـ«المال»، أن «راية القابضة» ستدرس ملف الطرح بكافة تفاصيله، والتى تتعلق بشكل الطرح ذاته، سواء كان حصة من الأسهم القائمة، أو زيادة رأسمال الشركة، أو كلا البديلين.

وأوضح أن «أمان جروب» نجحت فى النمو بقوة حتى قبل دخول كيان مالى قوى فى هيكل ملكيتها مثل البنك الأهلى المصرى، لافتًا إلى أن تواجد الأخير يساهم فى تحقيق قفزة منتظرة فى الأداء، ومن ثم تعاظم قيمة الشركة السوقية.

وكانت «المال» قد انفردت عبر موقعها الإلكترونى منتصف يوليو الماضى بخبر قيام البنك الأهلى المصرى بتقديم عرض شراء لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية للاستحواذ على حصة أقلية بشركتها التابعة أمان جروب للخدمات المالية، وكشفت أن البنك الحكومى يستهدف حصة تتراوح بين 20 إلى %25 من أسهم الشركة، على أن يتم تحديد الحصة النهائية عقب الانتهاء من الفحص النافى للجهالة.

وأضاف حسين، أن «أمان جروب» تترقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة أمان للتوريق، لافتًا إلى أنه ستتضح تفاصيل عملية الطرح عقب الانتهاء من عملية استحواذ «الأهلى المصرى» على حصة من «أمان جروب».

وكانت «المال» قد كشفت مؤخراً عن بدء البنك الأهلى المصرى عملية الفحص النافى للجهالة، وقام بتعيين شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية مستشارًا ماليًا، ومكتب معتوق بسيونى وحناوى قانونيًا.

وتدير راية القابضة محفظة استثمارات متنوعة عبر 10 شركات تابعة، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد مراكز البيانات والاتصالات والمبانى الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والنقل البرى وإعادة تدوير البلاستيك ووسائل الدفع الإلكترونى.

وتأسست الشركة عام 1990 وأدرجت فى البورصة المصرية منذ 2005 وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى مصر والسعودية والإمارات وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.