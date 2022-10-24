راية القابضة تحكم السيطرة على «هاير إليكتريك» بعد صفقة استحواذ بقيمة 47.7 مليون جنيه

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية إحكام سيطرتها على شركة هاير راية إليكتريك للتصنيع التابعة، بعد صفقة استحواذ شملت آخِر ما تبقَّى من أسهم خارج سيطرتها بقيمة 47.7 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت راية القابضة، في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الاثنين، إن عملية الاستحواذ الأخيرة جرَت على 300 ألف سهم في هاير إليكتريك تمثل 10.27% من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 159.14 جنيه، بقيمة إجمالية 47.7 مليون جنيه، لترتفع نسبة استحواذ راية القابضة على هاير إليكتريك إلى 100% بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

وحصلت راية القابضة، فى وقت سابق، على موافقة “الرقابة المالية” والجهات المختصة على إتمام الصفقة، كما حصلت على موافقة البورصة المصرية لإتمام عملية النقل الأسهم وتنفيذ الصفقة.

وتعمل راية فى كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر وبولندا ونيجيريا وتنزانيا، وتضم أكثر من 11 ألف موظف، وهى شركة مُدرَجة فى البورصة المصرية منذ عام 2005 (مؤسسة 1990).

وتضم الشركة تحت مظلتها 10 شركات تابعة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات.

كما تعمل فى مجالات المباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكتروني.

راية القابضة ترفع رأسمال شركتين تابعتين بقيمة 150 مليون جنيه في إطار خطة هيكلة

رجل الأعمال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة مجموعة «راية القابضة» للاستثمارات المالية

وأعلنت راية القابضة، خلال العام الماضى، خطة لإعادة الهيكلة بين مجموعة شركاتها، تشمل التخارج من بعضها بالكلية، وبيع بعضا جزئيًّا، كما تتضمن رفع حصتها فى شركات أخرى، إضافة إلى دمج بعضها فى بعض.

ووافق مجلس إدارة راية القابضة حديثًا (10 مارس الماضى) على زيادة رأسمال شركتين تابعتين، بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة (13 مارس )، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأسمال المدفوع لشركة راية للتوزيع بقيمة 100 مليون جنيه، بينما وافق على زيادة رأسمال راية فودز بقيمة 50 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال الحالى لشركة راية للتوزيع 320 مليون جنيه من المقرر زيادتها إلى 420 مليون جنيه، بينما يبلغ رأسمال راية فودز 290 مليون جنيه سيرتفع إلى 340 مليون جنيه.

وقالت راية إن هذه الزيادة تأتى فى إطار دعم تمويل الأنشطة التوسعية والاستثمارية وتمويل رأس المال العامل فى الشركات التابعة.

كما وافق المجلس على نقل ملكية 3 شركات تابعة هي: راية نت ورك باور، راية للشبكات، راية لخدمات مراكز البيانات إلى شركة أخرى تابعة غير مقيدة “راية للنظم“.

وفسّرت الشركة هذه الهيكلة الداخلية برغبتها فى تعزيز موقعها الريادي فى قطاع الخدمات التكنولوجية والرقمية بمصر والشرق الأوسط.

تأسيس منصة «مزايا» لتوزيع الأجهزة الإلكترونية برأسمال مبدئي 10 ملايين جنيه

وشرعت راية القابضة، منذ 16 مايو الماضى، في إجراءات تأسيس منصة مزايا لتوزيع الأجهزة الإلكترونية الحديثة برأسمال مصدر مبدئي 10 ملايين جنيه.

وقالت الشركة، في إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على تفويض شركة راية للتوزيع التابعة في السير في إجراءات تأسيس شركة جديدة تحت اسم مزايا للتجارة والتوزيع الإلكتروني.

وحدَّد المجلس، المنعقد 15 مايو الماضى، رأس المال المرخص به للشركة الجديدة بنحو مليار جنيه، بينما سيبلغ رأس المال المصدر 10 ملايين جنيه بشكل مبدئي.

ومن المقرر أن تعمل الشركة الجديدة على تأسيس منصة رقمية متطورة تحت اسم “مزايا”؛ لتقديم خدمات توزيع وتوصيل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات المتنقلة بشكل إلكتروني متكامل، إلى تجار التجزئة مباشرة.

كما ستقدم المنصة تسهيلات ائتمانية ذكية تسهّل على تاجر التجزئة فى الحصول على المنتجات التى يطمح إليها بطريقة سريعة وعصرية تواكب التحول الرقمى الذى يشهده العالم والسوق المحلية المصرية بشكل خاص.