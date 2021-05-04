راية القابضة تبيع شركة «بريق» التابعة بقيمة 490.7 مليون جنيه

أفصحت شركة راية القابضة للإستثمارات المالية، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد بيع شركتها التابعة “بريق لتقنيات الصناعات المتطورة”، إلى شركة انترو لإدارة المخلفات وإعادة التدوير القابضة بقيمة إجمالية قدرها 490.7 مليون جنيه.

وقالت راية القابضة فى إفصاح للبورصة المصرية إن توقيع العقد جرى فى 28 أبريل الفائت، على 6.5 مليون سهم تمثل إجمالى أسهم بريق بمتوسط سعر قدره 75.5 جنيه للسهم.

ومن المقرر أن يعمل كلا الطرفين على استيفاء بعض الشروط المذكورة بعقد البيع قبل تنفيذ عملية البيع ونقل الأسهم محل التعامل. ولم يحدد الإفصاح أجل زمنى لتنفيذ تلك الشروط.

راية القابضة وافقت على بيع بريق منذ نوفمبر الماضى

مدحت خليل رئيس راية القابضة

وافق مجلس إدارة راية القابضة فى 10 نوفمبر الماضى على عرض أجنبى للاستحواذ الكلي على شركتها التابعة “بريق لتقنيات الصناعات المتطورة”.

وتمتلك راية القابضة شركة بريق بالكامل (98.76% بطريقة مباشرة) ، إضافة إلى حصة غير مباشرة تبلغ (1.34%) من خلال شركاتها التابعة، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

واطلع مجلس الإدارة فى 10 نوفمبر على تقرير القيمة العادلة لسهم شركة بريق والمعد من قبل المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية (المستشار المستقل).

وانتهى تقرير القيمة العادلة إلى تقدير السهم بقيمة 36.7 جنيه، بما يعنى أن العرض المقدم للاستحواذ على الشركة مجزى للغاية.

ولم تذكر الشركة اسم المؤسسة الأجنبية آنذاك، وفوضت رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردين بالتوقيع على العقود واستكمال ما يلزمها من موافقات وإجراءات بالهيئات الحكومية المختلفة.

وقال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة راية القابضة فى تصريحات لاحقة ( ديسمبر 2020)، إن هناك شركتين تتفاوضان للاستحواذ على شركة بريق التابعة منهم شركة مصرية.

بريق أعادت تدوير 10 مليار زجاجة فى سبع سنوات

أسامة زكى – شركة بريق

وتعمل شركة بريق فى مجال إعادة تدوير البلاستيك ، وتصدر جميع منتجاتها للخارج، كما تتعاون مع منظمات دولية فى مجال البيئة.

واستطاعت الشركة إعادة تدوير 10 مليار زجاجة بلاستيك مضغوطة خلال سبع سنوات وفقا لتصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارتها أسامة زكى.

وقالت زكى فى تصريح لـ«المال»، إن حجم ما استطاعت الشركة تدويره فى السبعة أعوام يعادل حجم هرم خوفو، مشيرا إلى إشارة منظمة الأمم المتحدة بدور شركته فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة نظرا لما يمثله نشاطها فى تقليل انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون فى مصر.

وقدر «زكى» حجم أعمال شركته فى عام 2019 الماضى بنحو 400 مليون جنيه، وتستهدف الشركة نموها إلى 500 مليون جنيه خلال العام الجارى 2020 .

وفكرت بريق لتقنيات الصناعات المتطورة فى وقت سابق فى إصدار سندات دولية بقيمة 40 مليون دولار.

راية تبيع حصتها فى أسطول للنقل بقيمة 266.5 مليون جنيه

فى سياق متصل ،وافقت راية القابضة فى 20 أبريل الفائت على بيع حصتها فى شركة أسطول المتخصصة فى النقل البرى إلى شركة باراديم لوجيستكس المحدودة بقيمة إجمالية قدرها 266.5 مليون جنيه.

وقالت راية فى إفصاح سابق، إن مجلس الإدارة وافق على السير فى إجراءات بيع حصة أسطول بعد اطلاعه على نتائج تقرير القيمة العادلة للسهم.

وانتهت دراسة المستشار المالى المستقل (ايليت للاستشارات المالية عن الأوراق المالية) إلى تقييم سهم شركة أسطول بنحو 1.69 جنيه ، بينما بلغ متوسط سعر السهم فى العرض المقدم 4.94 جنيه.

وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب (منفردين) فى تنفيذ الصفقة والتوقيع على الأوراق والمستندات اللازمة وتمثيل الشركة أمام الهيئات المختصة واستيفاء أوراقها.

ونوهت الشركة فى بيان مواز إلى حصول عملية التوقيع على العقود بتاريخ 20 أبريل على أن يعمل الطرفان على استيفاء بعض الشروط المذكورة بالعقد قبيل تنفيذ عملية نقل الأسهم وذلك بحد أقصى 31 مارس 2021.

وتمتلك راية القابضة نحو 62.3% من أسهم شركة أسطول المتخصصة فى خدمات النقل البرى تعادل (53.9 مليون سهم)، بينما تستحوذ شركة القلعة للاستشارات المالية على 28% من الأسهم.

وتلقت راية القابضة فى 11 فبراير الماضى عرضا مبدئيا من باراديم لوجيستكس المحدودة لشراء 31% من أسهم شركة “أسطول” ما يعادل نصف حصتها ، ثم تطور العرض إلى الحصة الكاملة لراية.

البنك الأهلى ينفذ عرض شراء حصة أمان جروب ب 480 مليون جنيه

البنك الأهلى المصرى

كما أعلنت راية فى 25 أبريل الفائت عن تنفيذ البنك الأهلى المصرى عرض الاستحواذ على حصة فى شركة أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية (التابعة) بقيمة إجمالية قدرها 480 مليون جنيه.

وقالت راية فى إفصاح للبورصة المصرية آنذاك ، إن هذه العملية نفذت على 9 مليون سهم تمثل 24% من أسهم أمان جروب بمتوسط سعر بلغ 53.33 جنيه للسهم.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 10 نوفمبر الماضى على عرض البنك الأهلى للاستحواذ على حصة فى شركة أمان جروب وذلك بعد إطلاعه على تقرير القيمة العادلة للسهم المعد من قبل ايليت للاستشارات المالية .

وتمتلك راية القابضة شركة أمان جروب بالكامل بطريقة مباشرة بنسبة 99.8% .ونوهت الشركة آنذاك إلى أنها ستفصح عن كل التفاصيل المالية وبنود التعاقد للبورصة المصرية فور التوقيع.

وتلقّت راية القابضة، فى يناير الماضى، 12 عرضًا أوليًّا للاستحواذ على حصة أقلية غير حاكمة بشركة “أمان هولدنج” للخدمات المالية غير المصرفية.

وأعلنت راية القابضة، فى 6 يناير قبل الماضى (2020)، عن إطلاق شركة “أمان هولدنج” برأسمال 375 مليون جنيه، فى إطار عملية إعادة هيكلة داخلية.

وأسفرت عملية الهيكلة عن ضم ثلاث شركات تحت منصة واحدة متكاملة تحمل اسم “أمان هولدنج للخدمات المالية غير المصرفية”، وهم : أمان لخدمات الدفع الإلكترونى، أمان للخدمات المالية، أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

تأسست راية القابضة عام 1990، وأدرجت في البورصة المصرية منذ عام 2005، وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.

وتضم راية القابضة عشر شركات تابعة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات. كما تعمل فى مجالات، المباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكتروني.

ويتوزع هيكل ملكية “راية” بين عائلة مدحت خليل رئيس الشركة ، وعائلة الطويل ، وشركة الاستثمارات القابضة العالمية المحدودة، وآخرين وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.