«راية للاتصالات» تفتتح فرعا جديدا لتعزيز خدماتها في السعودية

أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات (RAYA CX)- افتتاح موقعها الثاني في قلب الرياض، المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى موقعها الأول في منطقة الخبر، لتعزيز أعمالها في المنطقة.

قال أحمد أبو العز، الرئيس التنفيذي لشركة RAYA CX: “نحن سعداء بإعلان افتتاح موقعنا الجديد في الرياض. ليعزز هذا التوسع التواجد القوي لدينا في المملكة العربية السعودية، وتلبية احتياجات عملائنا الكرام بقدرات وموقع مُحسنين. ونحن واثقون من أن خبرات فريقنا والمرافق المتطورة تضمن تقديم تجارب عملاء استثنائية لشركائنا في جميع الصناعات”.

أضاف أبو العز: “يستضيف الموقع الجديد للشركة، والذي تم اختياره بشكل استراتيجي في قلب مدينة الرياض، المنشأة التشغيلية المتكاملة المجهزة على أعلى المستويات، بطاقة استيعابية ضخمة تلائم مستهدفات النمو والتوسع الاستراتيجي وخطط الشركة الطموحة لاستقطاب، وتأهيل، وتوظيف 1500 كادر بشري وطني مؤهل من الشباب السعودي من الجنسين خلال السنة الجارية، بما يتوافق مع التزام شركة RAYA CX بدعم جهود تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة لعام 2030”.

وتابع: “دعمنا مقرنا الجديد بأحدث التجهيزات وأفضل الحلول التقنية لإدارة وتحسين تجارب العملاء وفريق متكامل من أفضل الكفاءات التشغيلية والإدارية بمختلف الأقسام والإدارات المساندة لعمليات التشغيل، إذ تهدف الشركة من خلال الموقع التشغيلي الثاني إلى تعزيز قدرات RAYA CX على تقديم حلول خدمات الأعمال وإدارة تجارب العملاء المتميزة إلى شريحة متنامية من عملاء الشركة وشركاء نجاحها من كبرى الشركات والمنظمات من مختلف القطاعات التجارية والمجالات الخدمية”.