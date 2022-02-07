«راية أوتو» تعتزم التوسع فى تصنيع «المينى باص» الكهربائى محلياً

كشف مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن «راية أوتو» التابعة تعتزم التوسع فى تصنيع المينى باص الكهربائى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن «راية أوتو» تقوم بتصنيع وتجميع الأتوبيس الكهربائى الصغير –المينى باص- فى مصانعها بشكل محدود، موضحًا أنه يتم تسويقه داخل القرى السياحية والمجمعات السكنية.

وأوضح أن شركته تترقب انتهاء صدور المواصفات القياسية لترخيص المركبات الكهربائية، للتوسع فى النشاط الجديد، مؤكدًا أن المينى باص الكهربائى يسير لمسافة نحو 200 كيلو فى الشحنة.

على جانب مواز، كشف «خليل» أن «راية القابضة» -المالكة لـ %76 من أمان القابضة- تدرس فى الوقت الراهن فرص دخول شركاء جدد لهيكل ملكية «أمان» عقب تلقيها عروض من أكثر من مؤسسة دولية ومحلية خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن «راية القابضة» وافقت على بيع نحو %24 من أسهم «أمان» التابعة إلى البنك الأهلى المصرى، وتم تنفيذ الصفقة فى أبريل الماضى بقيمة 480 مليون جنيه.

وأضاف أن «راية القابضة» تبحث عن شركاء ذوى قدرات تساعد «أمان» على استكمال عملية النمو، سواء عبر جذب عملاء جدد أو توفير تسهيلات تمويلية مثلما حدث عند دخول البنك الأهلى المصرى الذى يمتلك تلك المميزات.

ورجح دخول شريك دولى فى هيكل ملكية أمان القابضة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن عملية الدراسة واختيار الشريك ستستغرق وقتًا قد يمتد إلى الصيف المقبل.

يُذكر أن «أمان» حصلت على رخصة الشركة القابضة فى أغسطس الماضى وتمتلك تحت مظلتها حاليًا شركات أمان للتمويل متناهى الصغر، وأمان للخدمات المالية، وأمان للدفع الإلكترونى، إضافة إلى كيانين تحت التأسيس، وهما أمان للتوريق، وأمان للتمويل الاستهلاكى، فيما يبلغ رأسمالها نحو 615 مليون جنيه عقب زيادته فى العام الماضى بنحو 240 مليون جنيه.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع إيراداتها إلى 12.4 مليار جنيه خلال التسعة شهور المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة مع 7.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وقفز صافى الربح المجمع قبل حقوق الأقلية إلى 481.9 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة مع صافى خسائر 53.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، بما يمثل تحولًا قويًا فى الأداء.

وتأسست أولى شركات مجموعة راية القابضة عام 1993 وأدرجت فى البورصة المصرية عام 2005 وتضم 16 ألف موظف، ولها فروع فى كل من مصر، والسعودية، والإمارات، وبولندا، ونيجيريا، وأمريكا.

كما تضم راية القابضة 10 شركات تابعة تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات، والمبانى الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية.