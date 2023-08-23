رانيه الجندي وأسامة جمال ومعتز عشماوي يحسمون مقاعد السمسرة بانتخابات الاتحاد المصري للأوراق المالية

حسم أسامة جمال العضو المنتدب بشركة “نعيم للوساطة”، و معتز عشماوي العضو المنتدب بشركة “عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية”، و رانيه الجندي العضو المنتدب بشركة أكيومن فوزهم على مقاعد السمسرة بانتخابات مجلس إدارة أول اتحاد مصري للأوراق المالية .

وبذلك تصبح رانيه الجندي هي الممثل الثاني للعنصر النسائي بمجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، إلى جانب راندا حامد عن شركة عكاظ لتكوين وإدارة المحافظ التي فازت بالتزكية ضمن فئة إدارة صناديق الاستثمار .



وكان يتنافس على فئة السمسرة قائمة تضمنت ٦ مرشحين وهما كلا من جيهان يعقوب العضو المنتدب بشركة “ايجي تريند لتداول الأوراق المالية”، و أحمد سيد العضو المنتدب بشركة “فيصل لتداول الأوراق المالية”، و أسامة جمال العضو المنتدب بشركة “نعيم للوساطة”، و رانية محمود العضو المنتدب بشركة “أكيومن”.

وأيضًا ضمن فئة مرشحي شركات السمسرة كان عوني عبد العزيز رئيس شركة “وديان للسمسرة”، و معتز عشماوي العضو المنتدب بشركة “عربية أون لاين للوساطة”.