رانيا يوسف تنشر كواليس مسلسل «وبقينا اتنين» (صور)

نشرت النجمة رانيا يوسف صور لها من كواليس مسلسل ” وبقينا اتنين ” الذي تقوم ببطولته بجانب النجم شريف منير وسيعرض للجمهور خلال الأيام القادمة بقنوات on .

وظهرت رانيا يوسف في الصور الجديدة من تصوير مشهد سباق سيارات في الصحراء وظهر معها شريف منير مرتديان الملابس المخصصة لهذه النوعية من السباقات.

مسلسل “وبقينا اتنين” بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.