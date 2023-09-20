رانيا يوسف تعود للشاشة مع شريف منير بمسلسل «قائمة الأماني»

قررت النجمة رانيا يوسف العودة مرة ثانية للشاشة الصغيرة والجمهور بعد فترة غياب بمسلسل تليفزيوني جديد تقوم ببطولته مع النجم شريف منير “قائمة الأماني”، ويعرض خارج السباق الرمضاني لعام 2024 إنتاج كريم أبو ذكري وإخراج طارق رفعت.

وتقدم رانيا يوسف في المسلسل الجديد شخصية زوجة شريف منير، وتحدث بينهما الكثير من المواقف الصعبة خلال الأحداث الدرامية للمسلسل.

من ناحية أخرى، تنتظر رانيا يوسف عرض أكثر من فيلم جديد خلال الفترة المقبلة، منها “ورد ريحان” الذى انتهت من تصويره فى أبو ظبى وتشارك في بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، تأليف وإخراج محمد نبيل، وفيلم “التاروت” الذى تشارك في بطولته إلى جانب سمية الخشاب، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، وإخراج إبرام نشأت.