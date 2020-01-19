رانيا يوسف: تزوجت 3 مرات وكفاية جواز.. وطليقي مصرفش على بناته من 10 سنوات

قالت الفنانة رانيا يوسف إن طليقها المنتج محمد مختار لم يصرف على بناته منذ عشر سنوات؛ حيث إنه رفض أن يدفع مصاريف المدارس، موضحة أن آخر مكالمة كانت معه منذ 7 أشهر، وساومها على تجديد جواز سفر بناتها مقابل التنازل عن قضية النفقة التى رفعتها ضده.

وأضافت يوسف في لقاء لها مع برنامج القاهرة الآن على قناة الحدث: بقول لمحمد مختار راعي ربنا في بناتك وزواجي الثاني كان هباب الطين، وتجوزت ثلاث مرات وكفاية جواز لأن أزواجي السابقين حاولوا استخدامي كشو إعلامي حيث أن الكل يراها من الخارج.

وأكدت أنها تحب أن ترتدي الملفت وما يعجبها من الفساتين، قائلة: بحب أدخل أى مكان والناس تبص علي والمشاهير في العالم كله بيلبسوا حلوا وبيتنافسوا في كده وأنا بحب أبقى على الموضة لأن الملابس من الشو الإعلامي.

وأكدت أنها في حال تريد الزواج للمرة الرابعة فإنها تريد شخصًا لديه صفات الكرم والشجاعة، موضحة أنها تحب أداء أدوار متميزة وترك بصمة فنية.