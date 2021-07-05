رانيا يعقوب : يجب التواصل مع الجهات الرقابية لخفض تكاليف التشغيل لشركات السمسرة

أكدت رانيا يعقوب ، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية ، ضرورة التواصل مع الجهات الرقابية لخفض التكاليف التشغيلية لشركات السمسرة سواء الربط التكنولوجي أو التطوير أو المقاصة وغيرها.

وأوضحت “يعقوب” خلال مناظرة تعقدها شعبة الأوراق المالية بين المرشحين على انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة، أنها تسعى لوضع حد أدنى للعمولات التي تحصل عليها شركات السمسرة.

وأشارت إلى أن شركات السمسرة اصبحت تعاني من الحفاظ على الحد الأدنى من الإيراد الذي يمكنها من تغطية تكاليف التشغيل التي ارتفعت بشكل كبير الفترة الأخيرة.

ويتنافس على مقعد شركات السمسرة كل من شوكت المراغي، العضو المنتدب بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، وإيهاب السعيد، عضو مجلس البورصة الحالي، والعضو المنتدب للفروع بشركة أصول للسمسرة، بالإضافة إلى رانيا يعقوب، رئيس مجلس ادارة شركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية.

وتقرر أن تكون الفترة من 8 يوليو حتى 14 من الشهر ذاته مخصصة لتلقى الاعتراضات على قائمة المرشحين، ثم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين 15 يوليو ثم إجراء الانتخابات ١٤ يوليو.

وتُجرى انتخابات البورصة المصرية على 5 مقاعد، بواقع 3 للشركات العاملة من شركات السمسرة وإدارة الأصول وواحد للشركات المقيدة وآخر للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويضم مجلس إدارة البورصة الحالي، الدكتور محمد فريد رئيسا، وأحمد عبدالرحمن الشيخ نائبًا.

وعضوية رامى أبو النجا وكيل محافظ المساعد لقطاع الأسواق بالبنك المركزى المصري، وأحمد أبو السعد العضو المنتدب لازيموت، وإيهاب السعيد العضو المنتدب بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، وسليمان نظمى العضو المنتدب بشركة الأهرام للسمسرة الذى تم تصعيدهُ خلفًا لشوكت المراغى، إلى جانب طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، والدكتور خالد سرى صيام أستاذ القانون بكلية الحقوق من ذوى الخبرة.

كما يتضمن أحمد بهاء الدين شلبى نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة «إم بى للهندسة»، وهاشم السيد الرئيس التنفيذى لشركة «أودن للاستثمارات المالية».