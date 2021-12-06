رانيا نخلة: مد موعد مسابقة اختيار اسم لـ«العاصمة الإدارية» حتى 15 يناير .. وأي شخص يمكن أن يشارك فيها

قالت الدكتورة رانيا نخلة مستشار رئيس الهيئة الهندسية لشئون الهوية البصرية إن مسابقة الاشتراك بالأفكار والمقترحات لاختيار اسم لـ العاصمة الإدارية وصياغة جملة دعائية للمدن الذكية معلن هنها منذ أكتوبر الماضي بتكليف رئاسي ، وتم مدها إلى 15 يناير المقبل…

قالت الدكتورة رانيا نخلة مستشار رئيس الهيئة الهندسية لشئون الهوية البصرية إن مسابقة الاشتراك بالأفكار والمقترحات لاختيار اسم لـ العاصمة الإدارية وصياغة جملة دعائية للمدن الذكية معلن هنها منذ أكتوبر الماضي بتكليف رئاسي ، وتم مدها إلى 15 يناير المقبل ويحق لأي شخص أن يشارك فيها.



جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقالت إن “مسابقة ترشيح اسم العاصمة الإدارية معلن عنها بتكليف رئاسي من شهر أكتوبر و تنقسم إلى قسمين .. جزء للشعار وآخر للجملة الدعائية”.



وكشفت أنه سيتم مد فترة المسابقة حتى الخامس عشر من يناير المقبل 2021 لزيادة فرص المشاركة قائلة : سنمد فترة مسابقة ترشيح اسم للعاصمة الإدارية الجديد حتى يوم 15 يناير”.



وتابعت: “يمكن لأي شخص الاشتراك في مسابقة ترشيح اسم للعاصمة الإدارية ويمكن للمجموعات والشركات الانضمام للمسابقة”.



وأوضحت أنه جرى تدشين موقعا إلكترونيا لتلقي مشاركات المتسابقين في مسابقة ترشيح اسم للعاصمة الإدارية قائلة : “نريد اسم للعاصمة الإدارية يليق بالإنجازات والبنية التحتية.. والقيادة السياسية مهتمة جدا بمشاركات الشباب”.



واصلت : ” العاصمة الإدارية معمولة للأجيال في المستقبل وعايزين الشباب يشارك ونتمنى كل الناس تشارك في مسابقة اسم العاصمة الإدارية الجديدة”.



وكشفت أن الجوائز ستكون قيمة جدا وأن هناك متخصصون سيتولون تقييم المشاركات قائلة : ” أي شخص لديه رقم قومي مصري سواء يعيش في الخارج أو الداخل يستطيع المشاركة في مسابقة اسم العاصمة الإدارية الجديدة”.

وأعلنت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن تنظيم مسابقة في أكتوبر الماضي يشارك بها كافة أبناء الشعب المصري للاشتراك بالأفكار والمقترحات لاختيار اسم للمدينة وصياغة جملة دعائية، بالإضافة إلى تصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة تعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة، والنهوض بالمجتمع من خلال العلم والفن والابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة.