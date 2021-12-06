لايف

رانيا نخلة: مد موعد مسابقة اختيار اسم لـ«العاصمة الإدارية» حتى 15 يناير .. وأي شخص يمكن أن يشارك فيها

قالت الدكتورة رانيا نخلة مستشار رئيس الهيئة الهندسية لشئون الهوية البصرية إن مسابقة الاشتراك بالأفكار والمقترحات لاختيار اسم لـ العاصمة الإدارية وصياغة جملة دعائية للمدن الذكية معلن هنها منذ أكتوبر الماضي بتكليف رئاسي ، وتم مدها إلى 15 يناير المقبل…

المال - خاص 11:47 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21 11:47 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت الدكتورة رانيا نخلة مستشار رئيس الهيئة الهندسية لشئون الهوية البصرية إن مسابقة الاشتراك بالأفكار والمقترحات لاختيار اسم لـ العاصمة الإدارية وصياغة جملة دعائية للمدن الذكية معلن هنها منذ أكتوبر الماضي بتكليف رئاسي ، وتم مدها إلى 15 يناير المقبل ويحق لأي شخص أن يشارك فيها.


جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقالت إن “مسابقة ترشيح اسم العاصمة الإدارية معلن عنها بتكليف رئاسي من شهر أكتوبر و تنقسم إلى قسمين .. جزء للشعار وآخر للجملة الدعائية”.

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين


وكشفت أنه سيتم مد فترة المسابقة حتى الخامس عشر من يناير المقبل 2021 لزيادة فرص المشاركة قائلة : سنمد فترة مسابقة ترشيح اسم للعاصمة الإدارية الجديد حتى يوم 15 يناير”.


وتابعت: “يمكن لأي شخص الاشتراك في مسابقة ترشيح اسم للعاصمة الإدارية ويمكن للمجموعات والشركات الانضمام للمسابقة”.


وأوضحت أنه جرى تدشين موقعا إلكترونيا لتلقي مشاركات المتسابقين في مسابقة ترشيح اسم للعاصمة الإدارية قائلة : “نريد اسم للعاصمة الإدارية يليق بالإنجازات والبنية التحتية.. والقيادة السياسية مهتمة جدا بمشاركات الشباب”.

اقرأ أيضا  البطل جروب تطلق حملة «مكملين بالخير» لدعم وتغيير حياة ذوي الهمم


واصلت : ” العاصمة الإدارية معمولة للأجيال في المستقبل وعايزين الشباب يشارك ونتمنى كل الناس تشارك في مسابقة اسم العاصمة الإدارية الجديدة”.


وكشفت أن الجوائز ستكون قيمة جدا وأن هناك متخصصون سيتولون تقييم المشاركات قائلة : ” أي شخص لديه رقم قومي مصري سواء يعيش في الخارج أو الداخل يستطيع المشاركة في مسابقة اسم العاصمة الإدارية الجديدة”.

اقرأ أيضا  الحكومة تنفي شائعات تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات بسبب «أوميكرون»

وأعلنت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن تنظيم مسابقة في أكتوبر الماضي يشارك بها كافة أبناء الشعب المصري للاشتراك بالأفكار والمقترحات لاختيار اسم للمدينة وصياغة جملة دعائية، بالإضافة إلى تصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة تعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة، والنهوض بالمجتمع من خلال العلم والفن والابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

الأرصاد الجوية توجه نصائح للمواطنين خلال العاصفة الترابية المرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء (فيديو)

محمد مجدي 11:05 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

الأوقاف: الزاويا التي تقام فيها صلاة الجمعة يسمح فيها بتأدية صلاة الجنازة

المال - خاص 10:32 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

الأرصاد الجوية: حالة الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء تشهد عاصفة ترابية قوية بجميع المحافظات (فيديو)

محمد مجدي 10:31 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

انخفاض درجات الحرارة غدا..ونشاط للرياح يصل إلى حد العاصفة

عصام عميرة 10:17 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

العناني : نفاضل بين 4 أندية أوروبية للترويج للسياحة المصرية (فيديو)

محمد مجدي 9:55 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

الحكومة تسمح بإقامة صلاة الجنازة داخل المساجد بضوابط

أحمد إسماعيل 8:01 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21