رانيا فريد شوقي تعلن وفاة خالتها

أعلنت الساعات الأخيرة الفنانة رانيا فريد شوقي عن وفاة خالتها السيدة ” سناء ترك” عبر حسابها الشخصي ” فيس بوك ” وكتبت رانيا قائلة ” “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية انتقلت الى رحمة الله خالتي “سناء ترك”.

أضافت رانيا فريد شوقي : “اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها واجعل مسكنها الفردوس الأعلى.. برجاء قراءة الفاتحة على روحها صلاة الجنازة فى مسجد الشرطة صلاح سالم، بعد صلاة الظهر و العزاء في مقابر الأسرة بالغفير”.

يذكر أن آخر عمل فني شاركت فيه رانيا هو مسلسل المداح 3 مع الفنان حمادة هلال بموسم رمضان الماضي ، وحقق العمل نجاحا جيدا .