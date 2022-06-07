رانيا جعفر : حجم الأعمال «ادڤا» يسجل 100 مليون جنيه

أعلن تطبيق ادڤا؛ وهو أول منصة إلكترونية متخصصة في تقسيط الخدمات في مصر، إطلاق برامج تقسيط متميزة تتيح لعملائه فرصة الحصول على تمويلات تصل إلى مليون جنيه، وذلك في مجالات متعددة؛ على رأسها الصحة والتعليم والتشطيب لخدمة حوالي 85% من الجمهور المستهدف، والذي يتضمن ولا يقتصر على أصحاب الدخل الأساسي والإضافي، وأصحاب المعاشات، وأصحاب المهن الحرة.

في هذا السياق عبّرت رانيا جعفر، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق ادڤا، عن سعادتها بكون ادڤا أول من يدخل مجال تقسيط الخدمات في مصر، قائلة: “ننفرد بتسهيل إقراض قاعدة عريضة من المجتمع المصري، خاصة الفئات غير القادرة، وذلك بتمويل الاحتياجات الضرورية والتي تسهم في تحسين جودة الحياة، مع تحقيق الاستقرار المالي للعملاء من خلال إدارة الدخل، وذلك من خلال تقسيط الخدمات الأساسية في سهولة ويسر خلال فترة زمنية لا تزيد عن 30 دقيقة لحوالي 50% من العملاء”.

وفيما يخص حجم الأعمال، صرحت رانيا، قائلة: “تمتلك ادڤا تعاقدات مع أكبر عدد من مقدمي الخدمات المتميزين مع إمدادهم بأساليب تكنولوجية حديثة لمساعدة العملاء الراغبين في الحصول على تمويل،

حيث يقدر حجم الأعمال الخاص بادڤا بحوالي 100 مليون جنيه مصري، ولدينا توقعات بأن يصل حجم الأعمال، خلال العام الحالي، إلى أربعة أضعاف ما كان عليه في 2021″.

وفي إطار اهتمامه بتأسيس العديد من المبادرات التي تقدم الدعم للشركات الناشئة ودعمه لقصص النجاح والإبداع، صرح أحمد الألفي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة سواري فينتشرز، قائلًا: “تهتم سواري فينتشرز بتمويل الشركات الناشئة التي بدأت وحققت نجاحًا بالفعل وتسعى للحصول على رأس مال جديد لتوسيع نطاق عملها،

ولذا استثمرنا في ادڤا بمبلغ مكون من ستة أصفار بالدولار الأمريكي كتمويل بذري “Seed Fund”، باعتبارها فرصة حقيقية للتعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات المالية الكبرى، والتي من شأنها أن تحقق طفرة كبيرة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية كجزء أساسي من خطة الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي”.

يُذكر أن ادڤا تركز من خلال محفظة أعمالها على التوسع في تقديم حزمة جديدة من الخدمات تضم الأفراح وصيانة السيارات والتأمينات والسفر من أجل تلبية احتياجات العملاء.