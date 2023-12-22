رانيا المشاط: 7 مليارات دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر

أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، أن الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية تنعكس في حجم استثمارات للمؤسسة تزيد عن 7 مليارات دولار منذ بدء عملها في مصر، وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية بلغت محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الإجمالية نحو 2.46 مليار دولار.

وأوضحت الوزيرة خلال لقاء مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة إفريقيا سيرجيو بيمينتا، الذي زار مصر خلال الأسبوع الجاري، أن من بين استثمارات المؤسسة في مصر، محفظة جارية بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضلًا عن محفظة التعاون الفني، إلى جانب محفظة دعم فني بقيمة 34 مليون دولار في مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالي، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.

وأعربت المشاط، عن تقدير الحكومة للعمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وأهمية الشراكات والجهود المبذولة التي تتسق مع رؤية الدولة ، وأولوياتها لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مختلف المجالات. وتطرق لقاء الوزيرة مع المسؤول الدولي ، إلى متابعة محفظة التعاون المشتركة مع المؤسسة، والإجراءات الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات ، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وأولاينكا لوسون مستشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون إفريقيا.