استثمار

رانيا المشاط: خطة خمسية جديدة للتعاون مع الولايات المتحدة بنهاية العام

جارى التفاوض مع البنك الدولى على أولويات القاهرة فى التمويلات
أحمد عاشور 9:33 ص, الخميس, 12 نوفمبر 20 9:33 ص, الخميس, 12 نوفمبر 20

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قالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى، إنها تتوقع التوصل بنهاية العام لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن خطة خمسية جديدة للتعاون فى تمويل المشاريع التنموية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية.

ولفتت إلى أن الوكالة وفرت تمويلات بقيمة 112 مليون دولار خلال 2020 لدعم قطاعات الصحة، والتعليم الأساسى والعالى، والعلوم التكنولوجية، والزراعة، والحوكمة، والتجارة، والاستثمار، كما قامت بتدبير 90 مليون دولار لدعم جهود الحكومة المصرية فى الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.

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وأضافت الوزيرة أنه جارى أيضا وضع الإطار الاستراتيجى للتعاون مع البنك الدولي، وفقاً للأولويات التى تحددها مصر.

تدبير السيولة لـ«تبطين الترع» محلياً للإسراع بأعمال التنفيذ

وأشارت إلى أن مصر وقعت 4 اتفاقيات مهمة مع البنك الدولى بقيمة 1.15 مليار دولار خلال 2020، من بينها 50 مليون دولار تمويلات سريعة لدعم جهود مكافحة «كورونا» مع بداية الأزمة، ثم 450 مليون دولار لمواجهة الفيروس المستجد وتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل.

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وشملت تمويلات البنك نصف مليار دولار لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعى، وتيسير حصول المواطنيين من محدودى الدخل على الوحدات السكنية بأسعار مدعمة.

وأكدت المشاط أن كافة التمويلات التى تم الحصول عليها متطابقة مع أهداف التنمية المستدامة.

فى السياق ذاته أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بأن يكون الدين الخارجى فى الحدود الآمنة، وأن تصرف التمويلات فى محلها، وبما لا يؤخر تنفيذ المشاريع.

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وقالت إن الدولة قررت تمويل مشاريع تبطين الترع من الداخل حرصا منها على إنجاز المشروع دون تأخير، وانتظار تصديق الجهات المانحة على إتاحة التمويلات، وذلك لما له من أهمية استراتيجية، وتوفيراً لهدر المياه وتحقيق الأمن المائى.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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