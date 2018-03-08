رانيا المشاط: تقييم برنامج حوافز شركات الطيران والسياحة

خالد بدر الدين:أعلنت رانيا المشاط وزيرة السياحة الجديدة اليوم الخميس إن بلادها تراجع نظاما للحوافز لشركات الطيران والسياحة يجرى تطبيقه لإجتذاب الزائرين الأجانب مجددا إلى مصر.وتعرض مصر على شركات طيران مثل إيزي جت وشركات للسياحة مثل توي وتوماس كوك حوافز لجلب المزيد من السياح كما أكدت ر



خالد بدر الدين:

أعلنت رانيا المشاط وزيرة السياحة الجديدة اليوم الخميس إن بلادها تراجع نظاما للحوافز لشركات الطيران والسياحة يجرى تطبيقه لإجتذاب الزائرين الأجانب مجددا إلى مصر.

وتعرض مصر على شركات طيران مثل إيزي جت وشركات للسياحة مثل توي وتوماس كوك حوافز لجلب المزيد من السياح كما أكدت رانيا المشاط التي تم تعيينها وزيرة للسياحة في يناير من هذا العام لوكالة رويترز على هامش معرض آي.تي.بي للسفر في برلين :إنه فيما بين الآن ويونيو القادم سنعكف على تقييم نجاح ذلك البرنامج وإنه يسير على نحو جيد للغاية، لكننا ربما نعيد النظر في بعض المعايير، استنادا إلى ردود الفعل من مختلف أصحاب المصالح لدينا“.

وقالت المشاط إن الحجوزات أثناء عطلة عيد القيامة ”قوية للغاية“ وإنها تتوقع أن يتجاوز عدد الوافدين إلى البلاد في 2018 الرقم المسجل العام الماضي، غير أنها امتنعت عن إعطاء توقعات دقيقة.

وقالت إن الحجوزات في الربع الأول من 2018 تظهر أن السياح يأتون من عدد أكبر من الدول مع ارتفاع أعداد القادمين من بولندا والصين والنمسا.

وواجه قطاع السياحة المصري، وهو مصدر مهم للعملة الصعبة، صعوبات على مدى سنوات من الاضطرابات في أعقاب انتفاضة 2011، وأيضا من التفجير المشتبه به لطائرة روسية في سيناء في 2015، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

وتدفع مصر في الوقت الحالي أربعة آلاف دولار لكل رحلة جوية إلى الغردقة أو مرسى علم تبلغ نسبة إشغال المقاعد فيها 80 % على الأقل، وكذلك للرحلات الجوية إلى شرم الشيخ التي تبلغ نسبة إشغال المقاعد فيها 65 % على الأقل وتتلقى شركات الطيران حوافز أعلى إذا عرضت عدة رحلات إلى وجهة مصرية. ومن المقرر أن ينتهي أجل البرنامج في أكتوبر الماضى.

