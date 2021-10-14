رانيا المشاط تبحث مع السفير السويسري برنامج التعاون الجديد بين البلدين

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بول جارنييه سفير سويسرا لدي القاهرة، حيث ناقشت برنامج التعاون الجديد بين مصر وسويسرا خلال 2021-2024 والمزمع إطلاقه قريبا بين الجانبين، وحرصت الوزيرة علي توجيه الشكر للسفير بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، وأثنت على التعاون المثمر بين الجانبين خلال فترة تولي السفير مهام منصبه، وأكدت علي عمق العلاقات التي تربط بين مصر وسويسرا.

كما بحث الجانبان أهم المجالات المقترحة التي سيتم التركيز عليها في إطار أولويات الحكومة المصرية، لاسيما في قطاعات البيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتمكين المرأة. وتم خلال اللقاء أيضًا مناقشة إمكانية إجراء زيارات ميدانية لبعض المشروعات المنفذة مع الجانب السويسري، والتي تغطي العديد من القطاعات مثل البيئة والتنمية الحضرية وغيرها.

وتطرق اللقاء إلي استعراض الخطوات التنفيذية لمشروع تحسين مياه الشرب بشرق مدينة أسوان والممول من الوكالة السويسرية للتنمية.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي بالعلاقات الإستراتيجية على مستوى التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وسويسرا التي تمتد لأكثر من أربعة عقود ونتج عنها العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات مختلفة، مؤكدة علي تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، من خلال الشراكات الدولية، لاسيما التمويلات الموجهة لتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وزيرة التعاون الدولي: العام الجاري هو عام إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فى الخطط التنموية

وأشارت إلي أن العام الجاري هو عام إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فى الخطط التنموية، لاسيما من خلال أدوات التمويل الأخضر، التي أصبحت تلقى زخمًا كبيرًا على مستوى المؤسسات الدولية، في إطار التوجه نحو حماية الكوكب من التغيرات المناحية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ولفتت رانيا المشاط إلي سعي وزارة التعاون الدولي لتنمية وتدعيم العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، معربة عن التطلع لمزيد من الشراكات مع الجانب السويسري، في إطار تعزيز أجندة التنمية الوطنية، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك دعم مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية.

من جهته، توجه السفير السويسري بالشكر للحكومة المصرية ولوزيرة التعاون الدولي، على التعاون المثمر خلال فترة عمله، تعزيزاً للعلاقات بين البلدين، علي الرغم من التحديات التي واجهت العالم بسبب جائحة كورونا.

وأكد السفير السويسري حرص بلاده على تعزيز استثمارات الشركات السويسرية في مصر، بما فيها المشروعات المتاحة الجاري تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إضافة إلى المساهمة في تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر.

وعلى مدار العام الماضي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اجتماعات مع عدد من المسئولين من الجانب السويسري، من بينهم المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC، والمستشار الفيدرالي وزير الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، وممثلي مجتمع الأعمال والبرلمان السويسري، وكذلك السفير السويسري، لبحث تنمية العلاقات الثنائية.

«برن» تساهم بـ700 مليون فرنك سويسري لتمويل تنفيذ 200 مشروع

وتجدر الإشارة إلي أن الشراكة بين مصر وسويسرا تمتد لأكثر من 40 عامًا، حيث ساهم الجانب السويسري بأكثر من 700 مليون فرنك سويسري لتمويل تنفيذ أكثر من 200 مشروع، في العديد من القطاعات التنموية والقطاع الخاص، وخلال 2017 تم إطلاق الإستراتيجية المشتركة للتعاون 2017-2020، لدعم أجندة التنمية الوطنية وفق رؤية مصر 2030. بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وسويسرا 59.06 مليون دولار عبارة عن منح لتمويل 7 مشروعات، في مجالات الصناعة والتنمية العمرانية ومياه الشرب والإسكان وإدارة المخلفات والاتصالات والصحة.