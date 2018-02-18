رانيا المشاط: اعتماد لائحة انتخابات الغرف السياحية أولويتنا الأولى

دعاء محمود قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الأولوية الأولى للوزارة حاليا هي اعتماد لائحة انتخابات الغرف السياحية حتى لا تتعرض للطعون، مشيرة إلى أنه لا يصح إصدار تشريعات جديدة بدون اتحاد للغرف. وأضافت خلال الندوة المنعقدة حاليا بأحدث فنادق القاهرة تحت عنوان "من أجل عودة قوية للسياحة المصرية" أ

دعاء محمود

قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الأولوية الأولى للوزارة حاليا هي اعتماد لائحة انتخابات الغرف السياحية حتى لا تتعرض للطعون، مشيرة إلى أنه لا يصح إصدار تشريعات جديدة بدون اتحاد للغرف.

وأضافت خلال الندوة المنعقدة حاليا بأحدث فنادق القاهرة تحت عنوان “من أجل عودة قوية للسياحة المصرية” أن الأولوية الثانية للوزارة هو إعادة إحياء تفعيل برامج التدريب الخاصة بالعاملين بالقطاع السياحي.

ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة لم تستغل السوشيال ميديا بالشكل المطلوب، فهناك خطة للاستفادة بالترويج الإلكتروني بشكل أفضل.

وعن معرض الـ itb أكدت أنه اهتمام الوزارة به كبير بحيث يختلف شكل ومضمون المعرض خلال هذا العام، مشيرة إلى أن هناك تراجعا في مصداقية الوزارة مع الشركاء في الخارج والوزارة ستعمل على إنهاء ذلك والتوصل لحلول إيجابية.

حضر الندوة وزير الآثار خالد العناني، ووزيرة السياحة رانيا المشاط، ورئيس جمعية الكتاب السياحيين جلال دويدار، بالإضافة إلى أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، وسحر مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، فضلا عن أعضاء اتحاد الغرف السياحية ونائبة الوزيرة عادلة رجب.