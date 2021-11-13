استثمار

رانيا المشاط : استضافة مصر لمؤتمر المناخ العام المقبل إنجاز كبير يعزز ريادتها الإقليمية

بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام ممثلة عن قارة ‎أفريقيا
السيد فؤاد 8:03 م, السبت, 13 نوفمبر 21 8:03 م, السبت, 13 نوفمبر 21

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هنأت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي، مصر بالإعلان الرسمي عن استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 خلال العام المقبل.

‏وقالت وزيرة التعاون الدولي في تغريدة على تويتر “مبروك لمصرنا الحبيبة الإعلان الرسمي عن استضافتها للنسخة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي ‎#COP27، في شرم الشيخ مدينة السلام، ممثلة عن قارة ‎#أفريقيا، إنجاز كبير وتاريخي يدعم ريادة مصر الإقليمية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبناء مستقبل أخضر للأجيال القادمة”.

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‏وتابعت إن نجاح ‎مصر في ذلك، ما كان ليتحقق لولا الخطط الطموحة التي وضعتها الدولة لرسم رحلتنا نحو تعافي اخضر، تحت قيادة سياسية مؤمنة بالعمل المناخي، وعمل دؤوب من الحكومة. نتطلع إلى لقائكم قريبا في COP27.

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بقلم السيد فؤاد

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