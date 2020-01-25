رانيا المشاط : استثمارات البنك الأوروبي في مصر ساهمت في تحول الاقتصاد إلى «أكثر إخضرارا»

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البالغة 5.3 مليار يورو ساهمت في انتقال اقتصاد مصر إلى الأكثر اخضرارا ومن بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.

جاء ذلك وفقاً لبيان وزارة التعاوت الدولي والذي كشف عن تفاصيل اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع بالسير سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال مشاركتها بالمنتدي الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية .

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن 58% من إجمالي استثمارات البنك الأوروبي تمثل حصة القطاع الخاص ،وان استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في إفريقيا .

تفاصيل الاجتماع

وبحثث الوزيرة المشروعات التي يقوم البنك بتنفيذها حاليا في مصر، والمشروعات التي يعتزم البنك تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، واستراتيجية التعاون خلال المرحلة المقبلة.

ويشار إلى أن البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اختار مصر مؤخرا لتكون اكبر دولة عمليات للبنك على مستوى العالم للعالم الثالث على التوالى.

أولويات مصر

وأكدت المشاط أن الحكومة تستهدف تعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك في مجالات متنوعة وزيادة التمويل الممنوح للقطاع الخاص بما يساهم في زيادة دوره فى التنمية، فى إطار العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

البنك الأوروبي : نساند مصر

وفي هذا السياق أشار السير سوما تشاكرابارتى رئيس البنك ، إلى اهتمام البنك بالاستثمار فى المشروعات التنموية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مع الاستمرار في مساندته لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح للحكومة المصرية، وخاصة في قطاع البنية الأساسية والطاقة المتجددة والنقل والكهرباء.

لقاء مع نائب رئيس جوجل

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع كاران بهاتيا، نائب رئيس جوجل للشئون الحكومية والسياسة العامة، وبحث الجانبان، تطوير سبل التعاون بين مصر وجوجل فى التحول الرقمى وتمكين الشباب والمراة وتطوير مهاراتهم من أجل مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، فى اطار العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

رانيا المشاط أول سيدة تستضيفها شركة جوجل

الجدير بالذكر، أن الدكتورة رانيا المشاط، كانت اول مصرية تستضيفها شركة جوجل في Talks @Google العام الماضى، ضمن عدد من القادة البارزين ممن لديهم قصص نجاح مهنية وشخصية، لإلقاء الضوء على مسيرة نجاحهم وتجاربهم الحياتية لتكون مصدراً لإلهام ملايين المتابعين لجوجل حول العالم من الشباب والمهنيين، ورواد الأعمال والمبتكرين.