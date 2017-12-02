راندى شقيقة مؤسس فيسبوك تشتكى من تعرضها لتحرش جنسى



خالد بدر الدين:





قدمت راندى زوكيربيرج، شقيقة مارك زوكيربيرج، مؤسس شركة فيسبوك لمواقع التواصل الاجتماعى، ورئيسها التنفيذى، شكوى ضد شركة طيران ألاسكا إير جروب الأمريكية، لتعرضها لتحرش جنسى من أحد الركاب، وعدم اتخاذ الطاقم الجوى من مضيفين ومضيفات ورجال الأمن على متن الطائرة أى إجراء ضده.



وذكرت وكالة بلومبرج، إن شكوى راندى زوكيربيرج ليست الأولى من الحالات الدائمة التى تحدث على الرحلات الجوية، لدرجة أن اتحاد المضيفات والمضيفين الجويين، أطلقت على التحرش الجنسى ضد الراكبات على الطائرات ” الوباء الصامت”، والذى فشلت شركات الطيران فى علاجه حتى الأن.



وأكدت راندى أنها أثناء رحلتها من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إلى مازاتلان المكسيكية، تعرضت لتعليقات جنسية من أحد الركاب الذى ظل يعاكسها، رغم أنها طلبت من الطاقم الجوى أن يعالجوا الموقف ولكن المضيفات ظللن يقدمن له المشروبات الكحولية التى يطلبها، وطلب منها أحد المضيفين أن تتجاهل تعليقاته، وأن لا تأخذها على محمل شخصى .



وانتشرت شكوى راندى ضد شركة الطيران، وما تعرضت له من مضايقات جنسية على رحلتها على مواقع التواصل الاجتماعى، مما جعل اتحاد المضيفات والمضيفين الجويين يعلن عن أن 20 % من طاقم الضيافة أكد إبلاغه عن حالات تحرشات واعتداءات جنسية أثناء رحلات الطيران .



وتقول سارا نيلسون، رئيسة الرحلات الدولية برابطة المضيفات والمضيفين الجويين CWA، إن شركات الطيران يتعين عليها مراجعة إجراءات حماية الركاب وتطبيق تدابير قوية أثناء الرحلات الجوية للقضاء على ظاهرة التحرش الجنسى ضد الراكبات .



وترى سارا أن شكوى راندى لا تتعلق بشركة ألاسكا فقط، وإنما هى مشكلة مزمنة وتحدث باستمرار فى جميع شركات الطيران، أثناء رحلاتها الجوية وأن الاغتصاب والتحرش الجنسى لم يعد مجرد جريمة تحدث فى المجتمع الأمريكى على الأرض فقط، وإنما انتقلت إلى الطائرات المحلقة بين السماء والأرض.



