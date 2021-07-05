راندا حامد : نطالب بتدريس مادة البورصة ضمن المناهج الدراسية للطلاب

طالبت راندا حامد ، العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، بأن يتم تدريس البورصة ضمن المناهج الدراسية للطلاب بمراحل ما قبل التعليم الجامعي.

وأضافت خلال حديثها عن برنامجها الانتخابي باجتماع شعبة الأوراق المالية اليوم، أن ذلك من المفترض أن يتم بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت أن ذلك يتعبر نوعًا من الترويج للاستثمار في البورصة المصرية، موضحة أنه على جانب آخر يجب توسيع الحملات التوعوية تلك لتشمل العامة أيضًا، بهدف زيادة الشرائح المستثمرة في السوق.

ولفتت إلى أن أهم عوامل نجاح الأسواق المجاورة مرتبطة بمدى معرفة الشعوب بأهمية الاستثمار في البورصات.

كما تضمن برنامجها الانتخابي مجموعة من العوامل الأخرى المتعلقة بعمولات السمسرة، وأيضًا التكاليف التي تتحملها تلك الشريحة.

وتنافس راندا حامد على مقعد الشركات العاملة، وترشح لتمثيل الشركات العاملة فى الأوراق المالية، أربعة أسماء هم: أحمد محمد بهجت أبو السعد (نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب) مرشحًا عن شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية.

جمال فوزى محمد فتح الله (رئيس مجلس إدارة) مرشحًا عن مجموعة بورتو جروب القابضة، راند محمد حامد محمد (عضو منتدب) مرشحة عن شركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، محمد رضا حسن أحمد (رئيس مجلس إدارة) مرشحا عن سوليد كابيتال للاسثتمارات.