«رانباكسى» الهندية ترهن استمرارها فى مصر بأرباح «الهارفونى»

سمر السيدتعتزم شركة «رانباكسى» مصر للأدوية طرح 10 آلاف عبوة من عقار «الهارفونى» لعلاج الالتهاب الكبدى الوبائى فى شهر يناير المقبل تكفى لعلاج 10 آلاف مريض.. وقال مدير عام الشركة الدكتور هانى مشعل إن تحقيق أرباح من «الهارفونى» سيحدد قرار الشركة بمواصلة العمل

سمر السيد

تعتزم شركة «رانباكسى» مصر للأدوية طرح 10 آلاف عبوة من عقار «الهارفونى» لعلاج الالتهاب الكبدى الوبائى فى شهر يناير المقبل تكفى لعلاج 10 آلاف مريض.. وقال مدير عام الشركة الدكتور هانى مشعل إن تحقيق أرباح من «الهارفونى» سيحدد قرار الشركة بمواصلة العمل فى السوق المصرية أو التخارج منها.

وأضاف مشعل أن شركته حققت خسائر للسنة الثالثة على التوالى، والتى عزاها إلى امتناع وزارة الصحة عن زيادة أسعار المستحضرات التى تنتجها الشركة وتراجع المبيعات نظراً لانخفاض القدرة الشرائية للأفراد.

وأوضح أن خسائر «رانباكسى – مصر»، المملوكة لشركة صن فارما الهندية، ارتفعت بنسبة %20 خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، نتيجة ارتفاع التكاليف بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وزيادة أسعار المياه والطاقة.

وقال إن رانباكسى تدرس تقديم اقتراح للشركة الأم لإعادة النظر فى تواجدها بالسوق المصرية إذا استمرت فى تحقيق الخسائر وأنها ترهن قرار الاستمرار من عدمه بنتائج طرح «الهارفونى» فى يناير القادم.

كانت وزارة الصحة قد أصدرت قراراً فى 22 يناير 2017 بإعادة تسعير %15 من الأدوية التى تنتجها الشركات المحلية و%20 من الأدوية المستوردة، ثم أعلنت أواخر يونيو الماضى عن زيادة أخرى فى أسعار 6 أصناف من إنتاج شركة سانوفى بنسب تتراوح بين %25 و%30.

غير أن مشعل قال إن تسعير الدواء حالياً يمثل عقبة أمام الشركات، التى تريد زيادة أسعار المستحضرات بينما ترفض الصحة ذلك، خاصة بعد الزيادة التى أقرتها فى يناير 2017 ثم فى يونيو من العام الحالى.

وأضاف مشعل أن الوزارة قامت بانتقاء بعض الأصناف مؤخراً وأدخلت زيادة على أسعارها بناءً على الأسعار المحلية والعالمية، لكن تلك الزيادة لم تشمل منتجات شركته.

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد أعلن فى تصريحات سابقة أنه سيبحث مع وزارة الصحة أسعار 330 صنفاً دوائياً تنتجها شركات القطاع لمواكبة الزيادة فى التكاليف.

ولفت مشعل إلى اجتماعين شهدتهما الفترة الماضية لمناقشة زيادة أسعار الدواء، الأول كان لمجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية والثانى بين الشركات وأعضاء بمجلس النواب، لكنهما لم يسفرا عن شىء حسب قوله.

وبدأت شركة رانباكسى للأدوية عملها فى مصر بمجال تجارة المنتجات الدوائية قبل بدء الاستثمار فى مجال التصنيع محليًا، وقامت بتشغيل مصنعها الأول فى مصر أوائل 2016، باستثمارات بلغت 13 مليون دولار.

جدير بالذكر أن شركتى صن فارما إنداستريز، ورانباكسى لابو راتوريز ليمتد، الهنديتين، اتفقتا على الاندماج فى صفقة قدرت قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، تضمنت استحواذ الأولى على %100 من أسهم الثانية.