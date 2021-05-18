رامي محارب مديرًا عاما للاتصالات والعلاقات العامة لـ«نيسان أفريقيا»

كشفت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات، عن تعيين رامي محارب لمنصب مدير عام الاتصالات لنيسان أفريقيا، حيث سيتولى مهام عملة من القاهرة تحت قيادة مايك ويتفيلد العضو المنتدب لنيسان أفريقيا، ورائدة السرايرية، رئيسة قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وأوقيانوسيا بشركة نيسان.

انضم رامي محارب لشركة نيسان عام 2019 في منصب مدير عام الاتصالات لشركة نيسان موتور إيجيبت، ويتمتع رامي بخبرة طويلة تزيد عن الخمسة عشر عامًا في مجال الاتصالات والتسويق، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية وهو يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

يذكر أن العلامة التجارية «نيسان» تمركزت في المرتبة الثالثة بقائمة الماركات الأكثر مبيعًا في قطاع سيارات الركوب «الملاكي» في مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 12.3% بإجمالي بيع 6231 وحدة، خلال الربع الأول من العام الحالي؛ وذلك وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

كما استحوذت العلامة اليابانية على النصيب الأكبر من مبيعات السيارات المجمعة محليًا، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 34.8% مسجلة بيع 4760 وحدة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 13.6 ألف مركبة خلال تلك الفترة.