رامي عياش ينتهي من «سلطنة» ويطرحها بداية 2023

انتهى النجم اللبناني رامي عياش من تسجيل أغنية جديدة بعنوان ” سلطنة” استعدادا لطرحها بداية العام القادم للجمهور المصري والعربي.

وكشف شاعر الأغنية محمد البوغة للمال ، أنها تتميز بطابع إيقاعي شرقي وهي من ألحان محمد عبد المنعم وتوزيع موسيقى احمد عادل.

يذكر أن رامي عياش كرم مؤخرا في حفل القنوات الفضائية، كأفضل مطرب عربي عن أغنيته الأخيرة التي قام بطرحها منذ أشهر بعنوان “حلوين حلوين” الذي تعاون فيها مع المنتج الشاب محمد جابر لشركته جاما ميوزيك نجل المنتج الكبير محسن جابر، وحققت الأغنية مشاهدات جيدة بمنصة يوتيوب.