رامي عياش يغني لعمالقة الطرب بحفل الموسيقى العربية

أحيى النجم اللبناني رامي عياش مساء الثلاثاء حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 .

وكان مفترض إقامة الحفل بمسرح النافورة مثل حفلات المهرجان منذ انطلاقه الخميس الماضي ، لكن قررت ادارة دار الأوبرا المصرية نظرا لسوء الأحوال الجوية اليوم تغيير مكان الحفل ونقله لقاعة المسرح الكبير .

وحرص عياش على تقديم اغنيات كبار عمالقة الطرب العربي الأصيل في حفله اليوم ، منها أغنية ” ومن الشباك لأرميلك حالي ” لصباح فخري ، وأغنية ” اعتزلت الغرام” للسيدة ماجدة الرومي و” سيرة الحب” لكوكب الشرق أم كلثوم وسط تفاعل الحاضرين .

كما داعب رامي عياش الجمهور بتقديمه أغنية منه لأي شخص عيد ميلاده يتزامن مع حفله أو المتزوجين حديثا وأهداهم أغنيته الشهيرة ” مبروك مبروك” ، ورقص عليها الحاضرين .

ظهر عياش في حفله بمهرجان الموسيقى العربية مرتديا ملابس كلاسيكية ” بدلة سموكن” أنيقة ، وبدا عليها الاندماج مع الجمهور مع كل أغنية قدمها له في الحفل .