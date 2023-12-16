رامي عياش يطرح أحدث أغنياته «ما بنساك» (فيديو)

طرح اليوم النجم رامي عياش أغنيته الجديدة ” مابنساك ” بمناسبة قرب العام الجديد 2024 بجميع منصات الأغنيات المختلفة ، وحملت الأغنية الجديدة طابعا رومانسيا عاطفيا .

وصاحبها توزيع موسيقى أوركستر إلى عالمى بمشاركة 44 عازف، وقد تم التسجيل بأحد أستوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.

أغنية “ما بنساك” كلمات مازن غنام، وألحان رامى عياش، وتوزيع موسيقى ألكسندر ميساكيان، وتقول كلماتها:

بعدو القلب بيشتقلك و بعدو جرح الماضي معي و معك و بعدو الزمن واقف وبعدو القلب واقف

من لحظة الي تركنا انا وياك ما بنساك يا جرح العايش فيي ما بنساك.