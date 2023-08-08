رامي عياش يروج لأغنيته الجديدة «لمة الحبايب»

قام النجم رامي عياش بالترويج لأغنيته الجديدة” لمة الحبايب” عبر حسابه الرسمي” انستجرام” ، وذلك قبل طرحها للجمهور بموسم صيف 2023 الغنائي .

ويتعاون رامي عياش في أغنيته الجديدة مع الشاعر الغنائي محمد رفاعي والملحن والموزع الموسيقي جان ماري رياشي .

وقام عياش اليوم بنشر فيديو قصير برفقة زوجته وهي يغني داخل السيار أغنيته الجديدة ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”، وعلق عليها: “لمة الحبايب قريبا”. وقد حاز الفيديو على إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين الذين أعربوا عن حماسهم لسماع الأغنية.

يتعاون رامي في الأغنية مع المنتج محمد جابر نجل المنتج الكبير محسن جابر مالك شركة مزيكا للانتاج الفني والموسيقي منذ سنين طويلة .