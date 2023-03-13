رامي عياش يحيي حفلا غنائيا في الأردن 31 مارس

يحيي النجم رامي عياش 31 مارس الجاري حفلا غنائيا بالأردن الشقيقة، ويقدم فيه أحدث أغنياته التي طرحها منذ فترة للجمهور “حلوين” إضافة لبعض أغنياته القديمة التي اشتهر بها بالوطن العربي منها “قلبي مال” و”بحب الناس الرايقة” و”قصة حب”، وغيرها التي لاقت نجاحا جماهيريا في مشواره الغنائي.

كما يقوم رامي عياش حاليا بتسجيل بعض الأغنيات الجديدة ليطرحها خلال الفترة المقبلة بعد انقضاء شهر رمضان الكريم تزامنا مع موسم عيد الفطر القادم.

وسيقوم أيضا بتصوير هذه الأغنيات بطريقة الفيديو كليب، لكن لم يستقر حتى الآن على المخرج الذي سيتعاون معه فيها.