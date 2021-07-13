رامي صبري يعود بـ«انتي بتهزري» وراغب «فورا غرام» .. موسم الصيف يشتعل بالأغنيات الجديدة

يبدو أن موسم الصيف الحالي شجع كثيرا من المطربين الأيام الحالية للعودة بقوة للساحة الفنية بعد غيابه بسبب ظروف وباء كورونا التي عطلت كثير من الأنشطة الفنية والموسيقية طيلة الفترة السابقة، فقرر المطرب رامي صبري العودة في موسم الصيف بأغنية جديدة بعنوان “انتي بتهزري” كلمات تامر حسين، وتوزيع موسيقي لجلال الحمداوي الذي تعاون مع رامي في أكثر من أغنية سابقا منها “الراجل” التي حققت نجاحا جيدا.

كما يعود الفنان التونسي صابر الرباعي بأغنية جديدة بعد غياب طويل عن الساحة الموسيقية بعنوان” السهرة صباحي ” كلمات والحان سليم عبد الله ويقدمها كدويتو مع المطربين سعد المجرد وريد وان الموزع الموسيقي .

كذلك يعود الفنان راغب علامة باغنية صيفية جديدة بعنوان” فورا غرام” للجمهور بعد غياب طويل، وهي اغنية تتميز بطابع عراقي ، ونانسي عجرم قدمت اكثر من اغنية خلال الفترة الماضية منها جاية معاك وكذلك محمد رشاد طرح اغنية جديدة ” انا مش شمتان ” ايضا .

هاني يعقوب : أغنية رامي صبري جيدة وظروف السوق تحدد الافضل له موسيقيا

أعرب الموسيقار هاني يعقوب عن كون كل مطرب يحاول طرح أغنيات سنجيل منفردة بموسم الصيف للتواجد بقوة بها طالما لم يقدم البوما غنائيا كاملا .

ويضيف للمال أنه تواجد الألبوم أو أغنية سنجل للمطرب يحكمه ظروف السوق المواتية وليس من الافضل ، لكن بالنسبة له كموسيقي الأفضل هو الالبوم الغنائي الذي كان يصدر في فترة التسعينات وبداية الالفية الجديدة ، لان الجمهور كان يسمعها ويعطيها حقها ووقتها انما حاليا يتم طرح الاغاني على الانترنت بشكل منفرد ولايتم سماعها بتركيز .

وأشار إلى أن الألبوم يعطي فرصة كبيرة لصناع الموسيقى بتقديم اكثر من وجهة نظر فيه ، فمثلا يمكن ان يقدم المطرب في البومه الغنائي اغنية تحمل طابع تسعيناتي واخرى مودرن، اما كاغنية سنجيل يصعب عليه طرح اغنية تميل لفترة التسعينات لان المستمع سيشعر انها اغنية قديمة ، لكن لو طرحت مع البوم جديد سيشعر الجمهور انها وجهة نظر الصناع .

وأكد هاني يعقوب أن أغنية رامي صبري الجديدة جيدة لكن الاغنية القوية تظهر دون اي دعاية ، لان الناس يفتحون هواتفهم كل يوم فيجدون الاغاني امامهم دون الاحتياج لدعاية في محلات الكاسيت مثلما كان يحدث في الماضي ، ولو كانت الاغنية رائعة سيظهر تفاعل الناس معها ، لكن رامي صبري يملك نجاحات كثيرة في مشواره الفني .

صلاح عطية: رامي صبري يعيد الريجا تون بعد سنوات ونانسي مميزة ورشاد حقق نجاحا جيدا

ووصف الشاعر صلاح عطية أغنية رامي صبري الجديدة ” انتي بتهزري” بانها أغنية جيدة من حيث الكلمات والألحان برغم استخدامه لموسيقى الريجا تون الذي قدمه عمرو دياب منذ 10 سنوات في أغنياته.

ولفت إلى أن محمد رشاد لأول مرة يقدم أغنية مميزة في مسيرته الفنية ” انا مش شمتان ” وحققت نجاحا جيدا ووصلت لمليون مشاهدة، أيضا أغنية هشام عباس الجديدة يا سهرانين الليل جميلة وستزيد مشاهداتها خلال الأيام القادمة.

وتابع قائلا أن نانسي عجرم استطاعت تقديم اكثر من اغنية ناجحة خلال الفترة الماضية ،منها اغنية جاية معاك وتتعاون مع شعراء وملحنين مصريين بعد سنوات مثل الملحن محمد رحيم ، وذلك يعتبر شيئا مميزا .