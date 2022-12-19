رامي صبري يطرح برومو ألبومه الجديد «معايا هاتبدع» (فيديو)

طرح النجم رامي صبري الاثنين برومو ألبومه الغنائي الجديد ” معايا هاتبدع” عبر حسابه الرسمي ” فيس بوك” ، و الذي قرر طرحه مع بداية العام الجديد للجمهور .

وضم البرومو مقاطع من أغنيات الألبوم الجديد سواء التي حملت الطابع الرومانسي العاطفي أو الدرامي وكذلك الأغنيات الايقاعية التي يحويها الألبوم ، قام رامي بتصوير الأغنيات جميعها من خلال فكرة جديدة مع المخرج اللبناني فادي حداد .

يضم البوم رامى صبرى “معايا هتبدَع” 3 أغنيات من ألحانه هي، “يمكن خير” سيتم طرحها الأيام القادمة تمهيدا للألبوم ، كلمات أحمد على موسى، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، أما ثانى أغنية من ألحانه هي “لما بيوحشنى” من كلمات أحمد على موسى وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 27 ديسمبر، أما الأغنية الثالثة هي “احنا في حتة تانية” من كلمات محمد القياتى وتوزيغ ومكس وماستر اطرق توكل وسيتم طرحها يوم 29 ديسمبر.

كما يضم الألبوم أغنية “حبينا” من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 31 ديسمبر، وأغنية “أنت الأصل” من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس وماستر تميم وسيتم طرحها يوم 2 يناير.