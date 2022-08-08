رامي صبري يستهل موسم الصيف بأغنية حزينة ويؤكد: بناء على رغبة الجمهور

فاجأ النجم رامي صبري جمهوره الإثنين، عبر حسابه انستجرام بإعلانه طرح أغنيته الجديدة “ولسه ياما ” الأربعاء المقبل، وهي أولى الأغنياته بموسم الصيف الحالي .

وكانت مفاجأة الأغنية أنها تتميز بطابع درامي حزين برغم أن معظم الأغنيات المطروحة حاليا من النوع الايقاعي لكي تناسب موسم الصيف .

وعلق صبري على هذا الأمر قائلا ” أنه كان لا يريد طرح أغاني حزينة بموسم الصيف، ولكنه فعل ذلك بناًء على رغبة الجمهور”.

ويتعاون رامي صبري في أغنيته الجديدة ولسه ياما مع الشاعر الغنائي تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أسامة الهندي الذي أشرف على عمليات المسكاج الخاصة بالأغنية أيضا .