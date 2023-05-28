رامي صبري يحي حفلا غنائيا بالكويت.. 2 يونيو

يحي النجم رامي صبري الأيام القادمة حفلا غنائيا كبيرا بدولة الكويت الشقيقة ، يوم 2 يونيو القادم ، ويأتي هذا الحفل لرامي صبري بعد نجاح حفله الغنائي الأول الذي قدمه للجمهور بمارس الماضي وكان كامل العدد وقام حينها بوعد الجمهور بأن يقوم باحياء حفل غنائي آخر له في وقت قريب .

وحرص رامي صبرى خلال حفله الأول بالكويت على تقديم مجموعة من الأغاني الحديثة والقديمة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الكويتي والعربي الذي تجاوز حاجز الـ4000 مشاهد وسط تفاعل كبير منهم خلال الحفل، حيث شاركوه غناء بعض الأغنيات، وحرص الجمهور على الاحتفال بعيد ميلاده ووجه لهم رامي الشكر على هذه اللفتة المميزة منهم .

كما حقق رامي صبري نجاحا مميزا بألبومه الغنائي الأخير ” معايا هاتبدع” ، الذي ضم أغنيات متنوعة منها ” يمكن خير” و” معايا هاتبدع” وغيرها .