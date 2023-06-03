رامي صبري يحيي حفل زفاف ميرنا نور الدين (صور)

أحيا النجم رامي صبري خلال الساعات الماضية حفل زفاف النجمة الشابة ميرنا نور الدين الذي أقيم بإحدى الفلل بمنطقة الشيخ زايد بـ 6 أكتوبر، وقدم رامي صبري لميرنا وعريسها “عمر” أجمل أغنياته ورقص عليها العروسين مع الحضور للحفل منها “راجل، يمكن خير ، تعالي ، انتي جنان، مبروك علينا وغيرها من الأغنيات”.

وحرص على حضور حفل الزفاف العديد من الفنانين أبرزهم، نجوم مسرح مصر منهم علي ربيع وأوس أوس، إضافة لأحمد زاهر وبسمة بوسيل وكريم عفيفي، إنجي علاء ، أحمد الشامي ، صلاح عبد الله ، محمد جمعة ، لقاء سويدان ، فريال يوسف ، المخرج خالد جلال ، المنتج أحمد السبكي وغيرهم.

وحضر حفل الزفاف كل من: علي ربيع والمنتج أحمد السبكي، الفنان صلاح عبد الله، محمد علي رزق، أحمد الشامي، بسمة بوسيل، كريم عفيفي، إنجي علاء، أوس أوس، أحمد زاهر، محمد جمعة.

يذكر أنه شاركت ميرنا نور الدين في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، بهاء ثروت، عمر زهران، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

وكانت ميرنا نور الدين قد احتفلت بعقد قرانها اليومين الماضيين، في جو عائلى، ونشرت صورة بصحبة زوجها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” وعلقت قائلة: “الحمد لله كتبنا الكتاب”.