رامي صبري يحتفل بتصدر أغنيته «غالي» التريند بعد 5 سنوات

قرر النجم رامي صبري الاحتفال بتصدر أغنيته “غالي” تريند بمنصات السوشيال ميديا، برغم طرحها منذ 5 سنوات، وقام رامي صبري بنشر الأغنية عبر حسابه الرسمي “إنستجرام” والتعليق عليها ” غالي في الترند بعد نزولها بخمس سنين.. لتنهال عليه تعليقات الجمهور بالثناء على الأغنية وأنها من أفضل أغاني رامي صبري”.

من ناحية أخرى يستعد رامي صبري لحفل غنائي في افتتاح موسم الكويت يوم الجمعة 22 سبتمبر على مسرح الأرينا.

وتعاون رامي صبري مؤخرا مع النجمة روبي مؤخرا ، في أغنية اضحك وهي من كلمات عليم، ومن ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله، وتسجيل أمير ناثان، وجيتار أحمد حسين، وأوكورديون وائل النجار، وتم التسجيل في استوديو Music Yard، والأغنية من إخراج حسام الحسيني.