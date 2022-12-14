رامي صبري يجري عملية جراحية في عينيه بدبي قبل طرح ألبومه الجديد

خضع النجم رامي صبري لأجراء عملية جراحية في عينيه وذلك باحدى المستشفيات بدبي ، وقم بنشر تفاصيل خاصة لجمهوره عنها عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” فقال : ” بقالي سنتين خايف أعمل عملية تصحيح نظر ” Femto LASIK” .

وأضاف رامي ” بعدما وأخدت القرار الصعب ده.. الحمدلله عملت العملية وكانت سهلة جدًا عكس ما كنت فاهم وعدت علي خير ، و بقول لكل الناس وكل زمايلي اللي عندكم مشكلة في النظر.. اعملوها.. عملية سهلة وبسيطة جدًا وبترجع تشوف كويس زي الأول وأحسن”.

من ناحية أخرى طرح رامي صبري بوستر ألبومه الغنائي الجديد أمس عبر حسابه الرسمي ” معايا هاتبدع” ، وذلك تمهيدا لطرح الألبوم خلال أيام قليلة للجمهور وظهر فيه بلوك مميز .