«رامي صبري وحاتم فهمي وإيساف».. مطربون يعودون للساحة الفنية بعد غياب

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية لظروف مختلفة، بعضها شخصية وأخرى إنتاجية

يعود خلال الأيام القادمة بعض المطربين الذين غابوا عن الساحة الفنية لفترة طويلة لظروف مختلفة بعضها شخصية وأخرى إنتاجية، حيث يعود رامي صبري بعد محنته الأخيرة بعد وفاة شقيقه الاصغر كريم صبري غرقًا في منطقة المريوطية بأغنية جديدة “بيحرك في المشاعر” كلمات تامر حسين والحان عزيز الشافعي.

كما يعود المطرب حاتم فهمي بعد غياب طويل بأغنية جديدة “يا ريتو ” من كلمات وألحان ‏عمر الشربينى، و‏توزيع ‏رامي تلجي.

ويعود المطرب ايساف بأغنية صيفية جديدة خلال الفترة المقبلة، ويتعاون فيها مع الشاعر الغنائي رمضان محمد والملحن محمد جمال والموزع الموسيقي محمود صبري .

رمضان محمد: قرروا العودة لأنهم يعلمون أن السوق فارغة من أي محتوى موسيقي

قال الشاعر الغنائي رمضان محمد أن هؤلاء المطربين اختاروا هذا التوقيت تحديدا لعودتهم بأغنيات جديدة في السوق، لاننا في الفترة الحالية ومع اقتراب انتهاء موسم الصيف لا يوجد اغنيات “ضاربة في السوق” مع الجمهور لاي مطرب، على حد تعبيره.

وأشار الى ان أنه حتى اغاني المهرجانات بعد ان كانت تحقق مشاهدة كبيرة وضجة حقيقية ، لم يعد لها نفس الاثر السابق والمغنيين الذين كانوا يقدمونها مثل عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا ، لم يقدموا اغاني مهرجانات منذ فترة طويلة حققت نجاحا كبيرا مثلما كانت تحقق سابقا ملايين المشاهدات .

ونوه محمد إلى أن رامي وايساف وحاتم فهمي قرروا العودة بقوة بأغنيات جديدة هذه الأيام ، لأنهم يدركون جيدا ان السوق فارغ تماما من أي انتاج غنائي مميز وقوي وله بصمة لدى الجمهور .

ماجد سرور: اندهشت من طرح رامي لأغنيته.. وعودتهم حاليا في صالحهم

وأوضح الموسيقار ماجد سرور أن رامي صبري يحاول اللحاق بموسم الصيف الحالي قبل انتهائه خلال الايام القادمة ، وذلك بعد محنة شقيقه كريم لذلك قام بطرح أغنيته الجديدة بيحرك في المشاعر .

ولفت الى انه يجب ان يكون الشخص نفسه حزينا في محنته بدرجة اكبر مننا ، مندهشا من طرحه لاغنية صيفية ايقاعية في الوقت الحالي .

واشار سرور ايضا الى ان حاتم فهمي وايساف غابوا بالفعل لفترة طويلة عن الساحة الغنائية ، وعودتهم حاليا في وقت لايتم فيه اصدارات موسيقية جديدة لاي مطرب ، قد يحقق لهم انتشارا كبيرا ويكون التوقيت الحالي في صالحهم فنيا .