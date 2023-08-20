رامي صبري في حوار لـ«المال»: الجمهور لم يعد يتقبل الأغنية العادية وسعيد باحتفاء السعودية بمبدعي مصر

حقق النجم رامي صبري بألبومه الأخير ” معايا هاتبدع ” نجاحا كبيرا وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ، ويرفض فكرة الذكاء الاصطناعي التي انتشرت في الآونة الأخيرة ، وقرر التضامن مع النجمة أصالة نصري في أزمتها الأخيرة في مصر .

تحدث في حواره ل” المال” ، عن أغنياته التي طرحها بصيف 2023 بعد نجاح ألبومه” معايا هاتبدع” ورأيه في موسيقى البوب التي انتشرت في فترة التسعينات للجمهور ، ورأيه في الهجوم على النجوم المصريين بسبب مجاملتهم للشعب السعودي في حفلاتهم الغنائية بالمملكة العربية السعودية وغيرها من الأمور تحدث عنها بشفافية وجرأة …. إلى نص الحوار …

في البداية، أوضح رامي صبري أن كون موسيقى البوب التي انتشرت في فترة التسعينات والألفية الجديدة وأحبها الجمهور كثيرا لن تنتهي أبدا لكنها تتطور مع مرور الوقت ، مضيفا أنها موسيقى لايمكن أن يغفلها المستمع أبدا وتمثل له ذكريات جميلة بمطربيها ونجومها الذي ظهروا بفترة التسعينات وبداية الألفية .

وأشار في حديثه للمال أنه ليس ضد موجات غنائية جديدة ظهرت السنين الماضية مثل الراب وغيرها ، حيث أنها ستبقى لفترة زمنية قصيرة ثم تختفي وحل محلها نوعيات أخرى من الغناء .

وعن ألبومه الأخير” معايا هاتبدع” الذي قدمه للجمهور قال رامي : شعرت بصعوبة نوعا ما أثناء تسجيلي واختيار لأغنيات الألبوم ، بسبب وجود تطورات في الموسيقى بصورة كبيرة مقارنة بالماضي ، وذلك تطلب اختياري لموضوعات جديدة تمس مشاعر الجمهور مع تقديمها في صورة عصرية .

وأكد أنه مهتم بتقديم أغنيات صيفية مميزة للجمهور بدأها ب” ملك الفرفشة” ثم أغنيته الجديدة” كعبك علي” التي لاقت استماعا جيدا وأغنية” اضحك ” أيضا وينوي طرح أغنيات جديدة الفترة المقبلة ستكون مفاجئة للجمهور .

وأضاف أن المستمع يقبل حاليا على الأغنية غير التقليدية وذلك يتطلب وقتا للبحث عن موضوع مختلف وموسيقى متطورة ، وحينما يجتهد المطرب في عمله ليقدم شيئا جديدا وغير عادي لجمهوره سيحقق نجاحا غير عادي أيضا وذلك ما تحقق لألبومي معايا هاتبدع .

وفيما يتعلق بالجدل المثار بين كثير من الأشخاص حول لقب صوت بين النجمتين أنغام وشيرين عبد الوهاب قال رامي ، لايصح أن يسمى نجم معين أنه نجم مصر أو مطربة مصر فجميعنا نجوم مصر ، فهي دولة كبيرة جدا ولايصح أن يكون فيها مطرب أو مطربة واحدة تستحق لقب صوت مصر ، فجميعنا نجوما ومطربين وأصوات مصر .

وعن تضامنه مع النجمة أصالة نصري في أزمة حفلها الغنائي الأخير بمتحف الحضارة المصرية بعد تصدر هشتاج برفض اقامة الحفل من الجمهور المصري، بسبب تصريحاتها التي قالتها في احدى حفلاتها بالمملكة العربية السعودية أنها احتضنتها فنيا قال رامي : هي لاتحتاج أن يدافع أحدا عنها أو يتضامن معها أو يساندها ، لكننا أصدقاء منذ سنوات وحينما تتعرض لأزمة معينة يجب أن أقف بجانبها ، وذلك لايقلل منها أو مني أبداوهي نجمة كبيرة عربيا .

وعن انتشار فكرة الذكاء الاصطناعي في مجال الأغنية في الآونة الأخيرة علق رامي صبري، قائلا: “أرى أن هذه الفكرة ليس لها جدوى في رأيي ، حيث أنه لو فكر شخص معين في استخدام صوتي في أغنية معينة دون الحصول على الحقوق لذلك لن نسمح له أبدا وسيتم رفع قضية تجاهه فورا لرد هذه الحقوق منه .

ولفت إلى أن الأعلام يضخم هذا الأمر كثيرا وهي مجرد دعابة ليس أكثر ولايمكن استغلالها دون الحصول على الحقوق .

أما فيما يتعلق برؤيته للتطور الغنائي الحاصل في المملكة العربية السعودية الفترة الأخيرة، لاسيما قال: ” أتمنى أن يكون هناك اهتمام في بلدي مصر بدرجة أكبر بهذا الفن المحترم مثلما نرى هذا الاهتمام من الخارج”

وأضاف: “ماتفعله المملكة العربية السعودية حقيقة شيئا يدعو للشكر والاحترام والتقدير أنها تفكر في تكريم مبدعينا بحفلات موسيقية كبيرة بعد مشوارهم الفني الكبير”.:

وعلق رامي على واقعة تعرض النجم محمد فؤاد في حفله الغنائي الذي قدمه بالمملكة العربية السعودية لهجوم شديد وكذلك نجوم مصريين آخرين لنفس الهجوم بسبب تغزلهم ومجاملتهم للشعب السعودي فقال : أنا نجم مصري ويعتبرونني من النجوم المصريين المهمين في الحفلات الغنائية التي تقام بالسعودية ، حيث يتم استقبالي بحفاوة واحترام كبيرين ويقدرونني جدا .

استطرد قائلا “الجمهور السعودي يقدرنا كفنانين ونجوم مصريين ويقيمون لنا مهرجانات باسم الراحل المبدع محمد الموجي ولأنغام ولشيرين عبد الوهاب”.

وأضاف: “نرى في السعودية ليالي فنية وموسيقية مصرية راقية ومحترمة ، لذلك يجب أن نشكرهم عليها ولانهاجمهم ولا أعرف ماسبب ذلك الهجوم من البعض دائما”.

وأوضح أن “السعودية فتحت أبوابها لكل النجوم المصريين واللبنانين والتونسيين والمغاربة وكل النجوم العرب ، بالاضافة للنجوم الأجانب أيضا والأوروبيين ، وجميع حفلات السعودية تكون كاملة العدد وليست فقط حفلات النجوم المصريين “.