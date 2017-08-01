رامي صبري: الراجل أغضبت مني بعض الفتيات

أحمد حمدي: غاب النجم رامي صبري عن الساحة الفنية لفترة ثم عاد مؤخرا بأغنية أثارت جدلا على مواقع التواصل بعنوان "الراجل" وهي ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم .."المال" حاورت الفنان عن الأغنية الجديدة وكواليس تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، ومدى قلقه من طرحه في توقيت ألبوم عمرو دياب.بدا

أحمد حمدي:

غاب النجم رامي صبري عن الساحة الفنية لفترة ثم عاد مؤخرا بأغنية أثارت جدلا على مواقع التواصل بعنوان “الراجل” وهي ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم ..”المال” حاورت الفنان عن الأغنية الجديدة وكواليس تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، ومدى قلقه من طرحه في توقيت ألبوم عمرو دياب.

بداية تحدث رامي صبري للمال عن ألبومه الجديد الراجل الذي سيطرحه بالتعاون مع “مزيكا” نهاية الشهر الجاري قائلا: قمت لأول مرة بتسجيل جميع أغنيات البومي الجديد “الراجل” في تركيا، وذلك لانني كنت أريد ان ان يظهر الالبوم بشكل جديد للجمهور فيستمع لموسيقى وتوزيعات لم تطرق اذنه سابقا، مضيفا : لكن يمكن الا يشعر الناس بهذا الامر لكن في النهاية ارى انني قدمت شيئا مختلفا في هذا الالبوم.

وتابع: أغنية الراجل استفزت بعض السيدات بسبب كلماتها، لكن اتساءل لماذا لم يتعاملوا مع الاغنية باعتبار انها نصيحة لهن، وقد استمعت لتعليقات مهاجمة بانه لايوجد رجالة في الاساس وذلك ليس صحيحا ابدا ، ولو نظرنا للامر من الخارج يجب ان يكون فيه جدل وكلام كثير.

وأشار الى انه يرى أنه يجب ان يكون في كل البوم اغنية مثل “الراجل” فيها توعية بسيطة للجمهور لان الفن رسالة ، مضيفا قدمت اغنية ” عايزة اللي يقدر يفهمك معنى الحياة ” في اول البوم طرحته في مسيرتي الفنية فهي مثل اغنية ” الراجل ” تماما ، لكن لم تكن مباشرة مثلها لذلك لم تحدث الجدل الكبير مثل اغنية “الراجل”.

وعن طرح اغنيات منفردة من الالبوم للجمهور الفترة السابقة كشف لنا انه لم يكن راضيا عن ذلك أبدا قائلا: أنا ضد هذه الفكرة لكن الشركة لها سياسة وفكر معين ، وهي المنتج ، وحينما سالت عن راي في طرح اغنيات منفردة من الالبوم الجديد لم احب ذلك لانني ارى ذلك يحرق مفاجئة الالبوم ومايحويه للجمهور ، فأقوم ببذل جهدا كبيرا لمدة سنة ونصف تقريبا في تحضير الاغنيات والسفر لتركيا لتسجيلها ، وفي النهاية يتم طرح اغنيات منفردة منه كل فترة رغم انها اغنيات قوية ، لكني تقبلت الامر في النهاية.

وأكد رامي صبري انه يراهن على هذا الالبوم قائلا: قدمت هذا الالبوم بكل جهد وتعب، وفيه موضوعات مختلفة ،وأسماء الاغنيات غير تقليدية ليست مثل اجمل ليالي عمري ومعاك نفسي اعيش، بل هناك “مافيش واحد يتعلم” و “انا مش جاي افكرها” و”انا بنسى نفسي” ، و كنت اركز كثيرا في طريقة اختياري للكلمات والالحان التي اقدمها للاغنيات في هذا الالبوم عن اي البوم اخر ، وتعاونت مع موزعين موسيقيين كثيرين، وتعاونت مع اخرين لاول مرة فنيا ، والالبوم الجديد معظمه الحاني ، وقد حرصت على ذلك.

وعن حقيقة تقديمه اغنيات بالطابع الشعبي في الالبوم الجديد أوضح : هذه الاغنيات ليس بالضرورة ان تكون شبهي ، فقد قدمت اغنية “الراجل ” قالولي لي انني اغني مهرجانات وهي ليست كذلك ابدا بل قدمها الموزع جلال حمداوي بشكل موسيقي جديد الذي حقق نجاحا كبيرا مع النجم المغربي سعد المجرد .

و عن اسباب عدم اقتحامه التمثيل طيلة الفترة السابقة قال: كل شهرين يتم عرض سيناريوهات سينمائية علي، واذهب لشركات الانتاج واوقع عقدا معهم ، ثم افاجأ بان شروط وبنود عقدي تغيرت ، وليس ذلك ماا تفقت عليه ، لذلك لا أكمل المشروع ، لكن باب السينما مفتوح لكن لم اصل لمرحلة انني يجب ان اصور فيلما في اي وقت طالما تتغير الاتفاقات.

واختتم حديثه قائلا: النجاح بالنسبة لي هو ان يحب الجمهور اغنياتي ويحضر حفلاتي ، فما فائدة ان احصل على جائزة اضعها في مكتبي.