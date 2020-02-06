رامي سمير يكشف كواليس «عم الطبيب» لعمرو دياب

تعاون الموزع الموسيقي رامي سمير مؤخرًا مع الفنان عمرو دياب، في أغنية جديدة بعنوان “عم الطبيب”، وقام دياب بطرح جزء من الأغنية عبر حسابه الرسمي، وأثارت انتباه الجمهور؛ لكونه تتميز بستايل غنائي مختلف ومشابه لأغنية “رصيف نمرة 5” التي قدمها عمرو دياب في مسيرته الفنية منذ سنين طويلة ولقيت نجاحًا كبيرًا.

وكشف رامي سمير، في تصريحات، للمال، كواليس تسجيل أغنية “عم الطبيب” لعمرو دياب مؤخرًا، قائلًا: تم تسجيل الأغنية في الاستديو الخاص به في “التجمع الخامس”، مشيرًا إلى أن عمرو دياب مطرب متجدد دائمًا ويسعى إلى أن يقدم منتجًا غنائيًّا مختلفًا لجمهوره.

وتابع أنه لم يقلق من تقديم أغنية “عم الطبيب” من حيث اللحن والمقام الموسيقي لها، لأنه قد يعتقد البعض أنها تكرار لأغنية “رصيف نمرة 5” التي قدمت سابقًا، لافتًا إلى أنه أثناء تجهيز أغنية “عم الطبيب” مع دياب في الاستديو لم يخطر في باله أغنية “رصيف نمرة 5” ولم يسع لتكرارها مطلقًا.

وأضاف أن عمرو دياب حينما فكر في تقديم هذه الأغنية، كان يهدف إلى أن يصدم الجمهور بأغنية جديدة مختلفة عن التي يقدمها دائمًا في ألبوماته، ولا سيما أن كل من استمع لأغنية “عم الطبيب” حينما غنى عمرو جزء منها في حفله الأخير بدبي أعجب بها.

وأكد رامي سمير أن الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل طرحها في ألبوم عمرو دياب الجديد “سهران”.