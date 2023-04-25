رامي رضوان ليسرا : لم أتوقع ظهور ابنتي كايلا بهذا المستوى في «جت سليمة» (فيديو)

أعرب الإعلامي رامي رضوان عن سعادته بظهور ابنته الصغيرة “كايلا” مع والدتها النجمة دنيا سمير غانم في إحدى حلقات مسلسل “جت سليمة” الذي قدمته دنيا في شهر رمضان هذا العام.

وطلبت النجمة يسرا الساعات من رامي رضوان عرض مشهد مشاركة ابنته “كايلا” مع دنيا سمير غانم في مسلسل جت سليمة أثناء استضافتها في برنامج ” مساء dmc ” الساعات الماضية مع رامي رضوان ومعها أبطال مسلسلها الرمضاني ” 1000 حمد الله ع السلامة ” مشيدة يسرا بأداء كايلا وإعجابها بأدائها للمشاهد التي قدمتها في المسلسل.

وعلق رامي رضوان فقال : أنا فوجئت بيها طبعا شهادتي مجروحة، فوجئت من حركة عينيها وطريقة كلامها، دنيا مرنتها وحضرت معها المشهد، لكنها فاجئتني، وخلال رحلة “سليمة” لجمع فصول الكتاب تذهب إلى مكان جديد حيث تلتقي بـ”كايلا” التي تظهر أيضا في المسلسل بنفس الاسم.

شارك في بطولة مسلسل “جت سليمة” دنيا سمير غانم محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، خالد الصاوي، شيرين، محمد ثروت، غادة طلعت، مايان السيد وعدد آخر من ضيوف الشرف، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.

وشهدت الحلقة الـ12 من مسلسل “جت سليمة” أول ظهور لـ”كايلا” ابنة دنيا سمير غانم ورامي رضوان.