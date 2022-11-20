رامي جمال يفي بوعده للمطرب النقاش ويغني معه في «شلبي»

أسعد المطرب رامي جمال الكثيرين الساعات الأخيرة، حينما قام بنشر صورة له مع المطرب النقاش أحمد سالم، معلنا أنه سيغني معه أغنية فيلم “شلبي” الجديد بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبي وإخراج بيتر ميمي وسيتم عرضه يناير القادم بدور العرض السينمائية.

وأعلن رامي جمال مؤخرا أنه سيتعاون مع المطرب النقاش في أغنيتين لدعمه ومساندته بعد تصدر سالم للتريند بسبب فيديو قصير ظهر فيه وهو يغني أغنية “بكره يا حبيبي” أثناء عمله بالنقاشة في دبي، وانتشر الفيديو بدرجة كبيرة.

وأضاف ” حبيت صوت أحمد جدا، الناس اتهمتنى إنى عايز أركب التريند، رغم إنى شيرت الفيديو بتاعه قبل ما حد يشوفه، قلت لمراتى الصوت ده حرام لو معملتش ليه حاجة”.

وأضاف: “أنا بسدد فى أحمد دين عليا.. فيه ناس دعمتنى فى بداياتى، أنا هشتغل معاه أغنيتين، وأحمد فيه شركات كتير عارضة عليه الإنتاج لكنه يثق بى”.

وتابع: “أنا مش شركة إنتاج، بس بعتبر أحمد زى أخويا الصغير، وممكن أتحمل مصاريفه لغاية ما ينجح.. عشمى فى ربنا إنه يكسر الدنيا”.