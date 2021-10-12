ثقافة وفنون

رامي جمال يغني من ألحان زعيم في ألبومه الغنائي 2022

من إنتاج نجوم ريكوردز
أحمد حمدي 1:07 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 1:07 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

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يقدم المطرب والملحن رامي جمال أغنية جديدة في ألبومه الغنائي الذي يصدر عام 2022 من إنتاج نجوم ريكوردز ، بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم الذي اشتهر بالعديد من الالحان الناجحة خلال السنتين الاخيرتين .

والأغنية يقوم بتوزيعها موسيقيا أسامة عبد المنعم ، وتتميز بطابع إيقاعي خفيف قدمه رامي جمال في اغنيات سابقة مثل سقف وغيرها التي حصد بها شهرة واسعة في مصر .

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يذكر ان رامي جمال طرح مؤخرا أغنية بعنوان” خليكي ” كلمات أحمد تبارك والحان غريب وتوزيع موسيقي سام وميكساج وماسترماهر صلاح، وحققت 5 مليون ونصف مشاهدة على يوتيوب .

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بقلم أحمد حمدي

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